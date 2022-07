Bayonetta 3 a déjà une date de sortie, un autre grand jeu qui ne sera pas perdu en 2022

Arrêtez de vous pincer. Ce n’est pas un rêve. Après cinq ans d’attente (depuis sa présentation aux Game Awards 2017), Bayonetta 3 est enfin une réalité. Nintendo et Platinum Games ont confirmé que le jeu sera mis en vente le 28 octobre sur Nintendo Switch, peu avant Halloween, et y a-t-il quelque chose de mieux que Cherry ?

« Dans ce troisième volet de la série Bayonetta, l’irrésistible sorcière d’Umbra doit s’allier à des visages familiers, mais aussi à une mystérieuse jeune femme nommée Viola et à une multitude de Bayonettas alors qu’ils tentent d’empêcher les homoncules, des êtres créés par l’homme, de détruire tout sur leur passage », lit-on dans le communiqué de presse partagé par les deux sociétés.

« Les joueurs utiliseront les armes impressionnantes de Bayonetta et la puissante nouvelle capacité de masque démoniaque pour écraser, piétiner et écraser les ennemis avec des combos à couper le souffle et des pouvoirs démoniaques. Ils seront parfaits pour Bayonetta, la sorcière la plus cool et la plus méchante de toutes, anéantir un redoutable ennemi qui menace de plonger l’humanité dans un chaos total. »

Quoi de neuf dans Bayonetta 3

Hideki Kamiya, le créateur du jeu, a activement et passivement veillé à ce que Bayonetta 3 dépasse nos attentes. Il est tellement convaincu du succès du jeu qu’il a même osé plus d’une fois rêver d’un Bayonetta 4. « S’il y a de l’intérêt, il n’y a pas de raison d’arrêter la saga », a-t-il déclaré. L’auteur a promis d’importantes nouveautés jouables pour cet opus et nous recommande vivement de jouer aux deux premiers avant toute autre chose.

La bande-annonce avec la date de sortie de Bayonetta 3 vous permet d’apprécier certains de ces développements. Le premier est le barrage de Bayonettas que nous rencontrerons dans les rues de Tokyo, les montagnes de Chine et le reste des lieux que nous visiterons à cette occasion. Nous devons établir des alliances avec eux et essayer de sauver l’humanité en utilisant les pouvoirs de chacun d’eux. Idem avec Viola, un vrai tremblement de terre et un nouveau personnage jouable. Viola est une apprentie sorcière qui va détruire les homoncules grâce à son épée et à l’aide de son partenaire, le démon félin Cheshire.

Un autre grand jeu pour 2022 qui, à part les retards, n’a pas été mauvais pour les propriétaires de Nintendo Switch. Après le lancement de Nintendo Switch Sports, Mario Strikers Battle League et Fire Emblem Warriors : Three Hopes, l’entreprise du plombier prépare un été chargé avec Xenoblade Chronicles 3 et Splatoon 3, auxquels s’ajouteront Bayonetta 3 et Scarlet Pokémon plus tard cette année et Violet. Nintendo à la rescousse de l’industrie. (encore).