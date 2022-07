Bayonetta 3 aura une édition collector avec tout ce contenu : tout ce que l’on sait

Le moment est arrivé. Nintendo a annoncé la date de sortie tant attendue de Bayonetta 3, un titre attendu depuis longtemps, mais qui opérera enfin sa magie le 28 octobre. La sorcière la plus connue des jeux vidéo lancera ses sorts (et ses coups), mais elle ne viendra pas seule. En plus de l’édition normale (numérique et physique), le jeu développé par PlatinumGames recevra l’édition spatiale Masks of the Trinity.

Que comprend l’édition spéciale Masques de la Trinité ?

Cette édition premium sera également commercialisée le 28 octobre. Il comprendra un livre d’illustrations en couleur de 200 pages, qui capturera l’art, la beauté et le bestiaire de ce troisième volet. De plus, les joueurs recevront trois skins exclusifs pour chacun des jeux de la trilogie (Bayonetta et Bayonetta 2 vendus séparément). La chose intéressante est que les joindre formera une illustration panoramique.

Nintendo souligne dans le communiqué de presse qu’ils partageront bientôt plus de détails sur cette édition, en plus d’une information très importante que beaucoup voudront sûrement entendre : la date à laquelle elle peut être réservée et le prix. Comme si cela ne suffisait pas, le premier Bayonetta sortira en format physique sur Nintendo Switch à partir du 30 septembre. Ce jeu et sa suite étaient auparavant adaptés à l’hybride, mais dans la double édition qui a été lancée, seule la seconde avait une version au format physique.

Dans Bayonetta 3, la sorcière d’Umbra s’alliera à quelques personnages bien connus, mais elle affrontera également Viola, une mystérieuse jeune femme qui deviendra une compagne importante. La mission est limpide : vaincre les homoncules et les empêcher de semer le chaos et la destruction dans leur sillage. Comme dans les chapitres précédents, le jeu s’appuie sur le genre hack and slash pour éblouir avec un système de combat à toute épreuve.

L’indice que l’annonce de la date de sortie était imminente a été donné par les agences qui classent les jeux par âge. C’est enfin devenu officiel.

Source | Nintendo