Red Dead Online ne recevra plus de mises à jour de poids et la communauté l’enverra avec un enterrement

Le Far West de Red Dead Online est à l’agonie. Les adeptes du titre sont venus organiser des manifestations car ils considéraient que Rockstar Games avait abandonné le jeu à son sort. Il ne semble cependant pas qu’ils aient eu beaucoup d’impact. La société nord-américaine a annoncé qu’elle ne publierait plus de mises à jour majeures. La communauté s’est donc réunie aujourd’hui, le 13 juillet, pour célébrer des funérailles symboliques, qui servent à dire au revoir à un produit qui s’est bien comporté en dessous de GTA Online.

« Aujourd’hui est le jour où la communauté rend hommage à un jeu que beaucoup d’entre nous aiment. Nous aurions aimé qu’il reçoive plus d’amour de Rockstar, alors connectez-vous aujourd’hui et buvez quelques pintes à Valentine ou au cimetière de Blackwater », lit-on dans l’un des tweets. « Red Dead Online est un mode de jeu avec beaucoup de potentiel, j’ai été fasciné par les premières années du jeu. Puis cela s’est transformé en quelque chose de plus désert et perdu. Rockstar fait quelque chose, ne le laisse pas tomber dans l’oubli », déclare un autre des nombreux followers.

Tout pour GTA 6

Rockstar Games a récemment publié une nouvelle entrée dans laquelle ils ont confirmé les pires présages. Selon l’étude, cette décision est due à la nécessité d’allouer des ressources de développement à GTA 6, qui a déjà été officiellement annoncé (bien que le nom définitif n’ait pas encore été révélé). Ainsi, dans Red Dead Online « il y aura toujours des événements mensuels et saisonniers », mais pas de « mises à jour majeures ».

Plus de 8 000 personnes se sont inscrites à la réunion en ligne (les funérailles), qui ont utilisé les hashtags #RedDeadFuneral et #SaveRedDeadOnline. Il ne semble pas que le côté en ligne de Red Dead Redemption 2 puisse être relancé pour le moment. En effet, certaines sources affirment que Rockstar a annulé (ou stoppé) le développement des remasters de GTA IV et Red Dead Redemption, ainsi que la version nouvelle génération de ce deuxième opus.