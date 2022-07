Bandai Namco confirme une récente attaque de ransomware

Au cours de la pandémie, nous avons constaté une augmentation des attaques de ransomwares contre les principales entreprises de technologie et de jeux. Ubisoft, Crytek, Capcom, CD Projekt Red, EA, Nvidia et bien d’autres ont subi des attaques au cours des deux dernières années, et maintenant, l’éditeur d’Elden Ring, Bandai Namco, a également subi une faille de sécurité.

Dans un communiqué de presse, Bandai Namco a reconnu les rumeurs récentes d’une attaque de ransomware, confirmant qu’un mauvais acteur a réussi à accéder à certains des systèmes de l’entreprise pour ses bureaux en Asie. L’attaque a eu lieu le 3 juillet et Bandai Namco a également mis en place de nouvelles mesures de sécurité.

Bien que nous ne sachions pas exactement quelles données ont été volées lors de la violation, Bandai Namco pense que des informations sur les clients de sa division commerciale Jouets et loisirs ont été obtenues.

Les enquêtes sont toujours en cours, donc plus de détails sur l’étendue de la violation devraient être révélés éventuellement. Actuellement, un groupe connu sous le nom d’ALPHV prétend être derrière l’attaque.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Bandai Namco est une énorme entreprise qui exploite plusieurs entreprises en dehors des jeux. Dans cet esprit, méfiez-vous de toute « fuite » prétendant révéler la future roadmap de la division d’édition de jeux vidéo de l’entreprise.