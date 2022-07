Metal Gear fête ses 35 ans et Konami promet que les jeux retirés reviendront bientôt

Hideo Kojima n’est plus chez Konami, le dernier opus date de 2018 —Metal Gear Survive— et depuis aucun projet n’a été dévoilé officiellement, malgré le fait qu’un film soit en préparation. Comme pour Silent Hill, de nombreux fans se demandent si le 35e anniversaire sera ou non l’année de Metal Gear. Aujourd’hui, c’est précisément son anniversaire, un moment où Konami en a profité pour ne pas annoncer un nouvel opus, mais pour signaler que les jeux retirés reviendront dans les stores.

Il l’a fait dans un tweet du compte officiel en japonais. « La série Metal Gear, sortie le 13 juillet 1987, fête aujourd’hui ses 35 ans », se souviennent-ils. « Nous préparons le retour dans les stores des titres temporairement retirés. » Ils font référence, bien sûr, aux versions classiques de Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, ainsi qu’à d’autres produits que VGC inclut dans ses actualités.

Jeux temporairement retirés

Metal Gear Solid 2 : Les Fils de la Liberté Édition HD (PS3)

Metal Gear Solid 3 : Snake Eater Édition HD (PS3)

Metal Gear Solid HD Édition (PS3)

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty Édition HD (Vita)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Édition HD (Vita)

Collection Metal Gear Solid HD (Vita)

Collection Metal Gear Solid HD (PlayStation Now)

Metal Gear Solid HD Édition : 2 et 3 (Xbox 360)

Metal Gear Solid : Mangeur de serpent 3D (3DS)

Metal Gear Solid 2 Substance (GOG.com)

Metal Gear Solid 2 HD pour Shield TV (Nvidia Shield)

Metal Gear Solid 3 HD pour Shield TV (Nvidia Shield)

Tous ces jeux ont disparu en novembre 2021. La société japonaise l’a justifié en évoquant des problèmes de licence, bien qu’elle ait d’emblée indiqué que son intention était de les rééditer lorsque ces vicissitudes seraient résolues. « Nous travaillons actuellement au renouvellement des licences pour certaines séquences d’archives utilisées dans les jeux. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre les ventes de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et de tous les produits qui incluent ces jeux.

Y aura-t-il un nouveau Metal Gear ? A ce jour, rien d’officiel.

Source | VGC