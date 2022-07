Le scénariste d’Indiana Jones 4 admet que l’ajout d’extraterrestres était une grosse erreur

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal de 2008, la quatrième partie des aventures cinématographiques d’Indy avec Harrison Ford à la tête du casting, a fait l’objet de controverses pour son scénario bizarre et l’inclusion d’extraterrestres pour expliquer une intrigue qu’il ne semblait pas mener n’importe où. Maintenant, le scénariste principal du film, David Koepp, admet que l’ajout d’extraterrestres était une erreur et qu’il n’a jamais été satisfait de l’idée. C’est ainsi que le média Comicbook le reprend à travers une interview de l’écrivain avec le podcast Script Apart.

Spielberg et Lucas n’ont pas voulu changer le scénario

Et c’est que selon le scénariste, Steven Spielberg et George Lucas, réalisateur et co-créateur du personnage, respectivement, voulaient inclure des extraterrestres et des éléments surnaturels dans le film. De plus, Jeff Nathason, un collaborateur à l’écriture du scénario, y était également favorable. « Je n’ai jamais été content de l’idée d’inclure les extraterrestres », réitère Koepp.

« Quand je suis arrivé, j’ai essayé de convaincre Spielberg et Lucas de le changer. J’ai eu une autre idée. Mais non, ils ne voulaient pas le changer », poursuit Koepp. J’ai aimé ça, qu’ils soient trop bêtes ou quoi que ce soit, c’était le thème que les extraterrestres ne devraient pas faire partie d’un film d’Indiana Jones », conclut le scénariste.

Et c’est qu’Indiana Jones 4 couvait depuis de nombreuses années, avec George Lucas façonnant une histoire se déroulant dans la guerre froide avec des soucoupes volantes entre les deux, pariant ainsi sur des éléments surnaturels en hommage aux films B des années cinquante.

Indiana Jones reviendra avec son cinquième et dernier épisode en 2023, toujours avec Harrison Ford dans le rôle d’Indy ignifuge.

Source | BD