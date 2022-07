Cobra Kai 2 Dojos Rising annoncé : La saga Karate Kid débarque cet automne sur PC et consoles

Les jeux vidéo basés sur la célèbre saga Cobra Kai, héritière du Karaté Kid, continuent de faire leur chemin sur PC et consoles avec Cobra Kai 2 Dojos Rising, la suite de Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues de 2020, qui arrivera ce automne 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Cela a été annoncé par ses managers, Flux et GameMill Entertainment, partageant les premiers détails de ce nouveau jeu vidéo d’action beat’em up qui sera distribué en France par Meridiem Games avec des éditions au format physique.

Nouveau jeu vidéo Cobra Kai

Bien sûr, pour le moment, aucune bande-annonce ni images n’ont été montrées, bien qu’il soit plus que probable qu’elles conserveront le style visuel de la tranche précédente. Ce que nous avons, c’est une brève description, ainsi que les clés d’un titre qui sera disponible cet automne : « Eagle Fang, Cobra Kai, Miyagi-do. C’est quoi ton dojo ? Avec ce choix, votre voyage commence, mais c’est ensuite à vous de recruter l’équipe la plus puissante en maîtrisant votre style de combat et en vous battant pour cimenter l’héritage de votre dojo en tant que grand champion de karaté de toute la vallée. »

Modes de jeu passionnants : Entrez dans le mode Histoire et plongez dans une nouvelle histoire passionnante qui vous fera vous frayer un chemin vers le tournoi All Valley, ou jouez à Cobra Classics et revivez des moments épiques de la série et plus encore.

Sélectionnez votre Dojo, développez votre force : choisissez entre les dojos Eagle Fang, Cobra Kai ou Miyagi-Do, et augmentez vos compétences en collectant du chi et des pièces. Recrutez et entraînez de nouveaux membres pour devenir le dojo le plus puissant et sceller votre destin en tant que Grand Champion du Tournoi All Valley.

28 personnages jouables : Incarnez vos personnages préférés de la vaste liste de la série et utilisez leurs capacités spéciales sur votre chemin vers la victoire.

Tournoi en ligne VS. Tournoi : Entrez dans le mode Tournoi en ligne et participez au Tournoi de la Vallée. Battez-vous pour sécuriser votre héritage en tant que champion ultime.

Source | Jeux Meridiem