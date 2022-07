The Squid Game entre dans l’histoire des nominations aux Emmy Awards 2022

La 74e édition des Primetime Emmy Awards approche à grands pas et c’est pourquoi ces jours-ci, les noms de tous les nominés et invités à la cérémonie ont été annoncés. Les récompenses les plus prestigieuses du monde de la télévision sont remises aux plateformes numériques et les gros paris de HBO (Succession, 25 nominations), Apple (Ted Lasso, avec 20 nominations), Disney (Seuls des meurtres dans l’immeuble, 17), Netflix ( The Squid Game, 14) et Amazon (The Marvelous Mrs. Maisel, 12). Mais il faudra attendre le 12 septembre prochain pour découvrir les vrais gagnants des Emmy Awards 2022.

Parmi les nominations, il y a des données remboursables, telles que Moon Knight (Moon Knight) est la série avec le plus de nominations (8) qui n’est cependant pas nominée pour la meilleure série de sa catégorie, étant laissée sans le jackpot. Ou comme Selena Gómez est la seule du trio vedette de Only Murders in the Building dont le travail n’a pas été reconnu par ces Emmys avec une nomination (bien qu’elle soit pour productrice, pas actrice).

Sans oublier également un fait historique, à savoir que The Squid Game est la première série non anglophone à être nominée pour la meilleure série dramatique. L’hégémonie de HBO est également frappante. Le nombre de succès de la plateforme est inégalé : Succession, Le Lotus Blanc, Hacks, Euphoria et Barry totalisent à eux seuls près de 100 nominations.

Allons-y avec la liste complète des nominés pour les Emmy Awards 2022.

Meilleure série dramatique

Tu ferais mieux d’appeler Saul

euphorie

Ozark

gravité

Jeu de calmar

choses étranges

Succession

vestes jaunes

Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique

Brian Cox (Relève)

Lee Jung-jae (jeu de calamars)

Bob Odenkirk (Mieux vaut appeler Saul)

Adam Scott (indemnité de départ)

Jeremy Strong (Succession)

Meilleur acteur dans un second rôle (support) dans une série dramatique

Nicolas Braun (Succession)

Billy Crudup (L’émission du matin)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (jeu de calamars)

Matthew Macfadyen (Succession)

John Turturro (indemnité de départ)

Christopher Walken (indemnité de départ)

Oh Yeong-su (jeu de calamars)

Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique

Jodie Comer (Tuer Eve)

Laura LinneyOzarks

Melanie Lynskey (gilets jaunes)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (L’émission du matin)

Zendaya (euphorie)

Meilleure actrice dans un second rôle (support) dans une série dramatique

Patricia Arquette (indemnité de départ)

Julia GarnerOzarks

Jung Ho-yeon (jeu de calamars)

Christina Ricci (gilets jaunes)

Rhea Seehorn (Mieux vaut appeler Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Meilleure écriture pour une série dramatique

Thomas Schnauz pour Plan and Execution (Better Call Saul)

Chris Mundy pour A Hard Way to Go (Ozark)

Dan Erickson pour The We We Are (Severance)

Hwang Dong-hyuk pour One Lucky Day (jeu de calamars)

Jesse Armstrong pour All the Bells Say (Succession)

Jonathan Lisco, Ashley Lyle et Bart Nickerson pour F Sharp (Gilets jaunes)

Ashley Lyle et Bart Nickerson pour Pilot (Gilets jaunes)

Successiono est le grand favori dans la catégorie dramatique.

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Jason Bateman pour A Hard Way To Go (Ozark)

Ben Stiller pour The We We Are (Severance)

Hwang Dong-hyuk pour Red Light, Green Light (Squid Game)

Mark Mylod pour Al the Bells Say (Succession)

Cathy Yan pour The Disruptions (Succession)

Lorene Scafaria pour Too Much Birthday (Succession)

meilleure série comique

École primaire Abbott

Barry

Calme ton enthousiasme

Hacks

La merveilleuse Mme Maisel

Seuls les meurtres dans le bâtiment

ted lasso

Ce que nous faisons dans l’ombre

Acteur principal exceptionnel dans une série comique

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader Barry

Nicholas Hoult (Le Grand)

Martin Short (Seulement des meurtres dans le bâtiment)

Steve Martin (Only Murders In the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Meilleur acteur dans un second rôle (support) dans une série comique

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (La merveilleuse Mme Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler Barry

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Actrice principale exceptionnelle dans une série comique

Rachel Brosnahan (La merveilleuse Mme Maisel)

Cinquième Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (l’hôtesse de l’air)

Elle Fanning (La Grande)

Issa Rae (peu sûr)

Jean Smart (Hacks)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Alex Borstein (La merveilleuse Mme Maisel)

Hannah Eibinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Temple Junon (Ted Lasso)

Hannah Waddingham dans le rôle de Ted Lasso

Meilleur scénario de comédie

Duffy Boudreau par 710N (Barry)

Alec Berg et Bill Hader pour Commencer maintenant (Barry)

Cinquième Brunson par Pilot (Abbott College)

Sarah Naftalis pour Le Casino (Ce que nous faisons dans l’ombre)

Stefani Robinson pour The Wellness Center (Ce que nous faisons dans l’ombre)

Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky pour The One, The Only (Hacks)

Steve Martin et John Hoffman pour True Crime (Seuls les meurtres dans le bâtiment)

Meilleure réalisation de comédie

Hiro Murai pour New Jazz (Atlanta)

Bill Hader pour 710N (Barry)

Lucia Aniello pour Il y aura du sang (Hacks)

Cherien Dabis pour Le garçon du 6B (Seuls des meurtres dans l’immeuble)

Jamie Babbit pour True Crime (Seuls les meurtres dans le bâtiment)

MJ Delaney pour Pas de mariage et un enterrement (Ted Lasso)

Mary Lou Belli pour Baby Daddy Groundhog Day (Le spectacle de Mme Pat)

Année jumelée dans la catégorie comédie. Le règne de Maisel et Ted Lasso prendra-t-il fin ?

meilleure mini-série

drogué

Le décrochage

Inventer Anna

Pam et Tommy

Le Lotus Blanc

Acteur principal exceptionnel dans une mini-série ou un téléfilm

Colin Firth (L’escalier)

Andrew Garfield (Sous la bannière du ciel)

Oscar Isaac (Scènes d’un mariage)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (station onze)

Sebastian StanPam & Tommy

Meilleur acteur dans un second rôle (support) dans une mini-série ou un film conçu pour la télévision

Murray Bartlett (Le Lotus blanc)

Jake Lacy (Le Lotus Blanc)

Will Poulter (Dopesick)

Seth RogenPam & Tommy

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (Le Lotus Blanc)

Actrice principale exceptionnelle dans une mini-série ou un film réalisé pour la télévision

Toni Collette (L’escalier)

Julia Garner (Inventer Anna)

Lily James (Pam et Tommy)

Sarah Paulson (histoire du crime américain)

Margaret Qualley (femme de ménage)

Amanda Seyfried (L’abandon)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision

Connie Britton (Le Lotus Blanc)

Jennifer Coolidge (Le Lotus blanc)

Alexandra Daddario (Le Lotus Blanc)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (Le Lotus Blanc)

Jument Winningham (Dopesick)

Meilleure écriture de mini-série

Danny Strong pour The People contre Purdue Pharma (Dopesick)

Elizabeth Meriwether pour Je suis pressé (The Dropout)

Sarah Burgess pour Snaps (MAID)

Patrick Somerville pour Unbroken Circle (Station 11)

Mike White pour Le Lotus Blanc

Meilleure réalisation de mini-série

Danny Strong pour The People contre Purdue Pharma (Dopesick)

Michael Showalter pour Green Juice (The Dropout)

Francesca Gregorini pour Iron Sisters (The Dropout)

John Wells pour Sky Blue (MAID)

Hiro Murai pour Wheel of Fire (Saison 11)

Mike White pour Le Lotus Blanc

Meilleur téléfilm

Chip and Chop : sauvez les gardiens

Ray Donovan

Reno 911 ! : La chasse aux QAnon

Survivant

Le Noël extraordinaire de Zoey