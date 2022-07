Bayonetta 3 a déjà été classé, mais il n’a pas encore de date de sortie

Il semble qu’il y ait du mouvement concernant Bayonetta 3, l’exclusivité Nintendo Switch tant attendue développée par PlatinumGames. Le hack and slash mettant en vedette Bayonetta, une sorcière puissante et charismatique, est officiellement prévu pour 2022, mais pour le moment il n’y a pas de date de sortie confirmée. Selon le site officiel de Nintendo, le jeu vidéo a été classé comme Mature (+18) par les agences qui classent les jeux par âge en Europe et aux Etats-Unis.

Malgré le fait que l’ESRB des États-Unis mentionne dans sa description que le jeu aura de la violence, du sang, du gore, de la nudité partielle, un langage dur et des achats dans le jeu, ces informations n’ont pas encore été téléchargées sur la page du produit. D’autre part, le site Web britannique de Nintendo a révélé que le jeu avait également été noté +18 par PEGI. La recherche de ces informations sur le site Web de cette organisation ne donne aucun résultat.

Bayonetta 3 est toujours au programme pour 2022

Si l’indice des classes d’âge ne suffit pas, dans le calendrier officiel fourni par Nintendo lui-même, Bayonetta 3 est toujours répertorié comme un titre 2022. Ceux de Kyoto ont récemment proposé une Nintendo Direct Mini axée sur les partenaires, il n’y avait donc pas de place pour aucun surprises de première ou de deuxième partie. Cependant, ces événements de streaming sont parfois annoncés presque du jour au lendemain, de sorte que la date pourrait être révélée à tout moment.

Bayonetta 3 est une suite des deux jeux précédents, qui suivront exactement les mêmes bases d’action, d’excitation et de combats, beaucoup de combats. Nintendo Switch aura d’autres propositions intéressantes dans les mois à venir : Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet, tandis que Splatoon 3 sortira le 9 septembre. Plus tard, le 18 novembre, les éditions Purple et Scarlet de Pokémon ouvriront une nouvelle génération de Pokémon. créatures.

Source | VGC