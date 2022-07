Genshin Impact version 2.8 maintenant disponible : actualités, événements et plus

L’été arrive et avec lui la nouvelle version 2.8 de Genshin Impact appelée Summer Fantasia. Nous y trouverons diverses nouvelles importantes et de nouveaux contenus pour profiter d’événements thématiques intéressants, de nouvelles interactions avec nos personnages préférés, avoir la possibilité d’en rencontrer de nouveaux et de tirer pour eux dans le gachapon, etc. De plus, nous avons une série de codes de récompense disponibles qui peuvent être échangés pour obtenir des protogems et d’autres objets intéressants en retour.

Toute l’actualité de la version 2.8 de Genshin Impact

Mise à jour Genshin Impact, « Été, Rêves, Fantasmes! » est maintenant disponible en téléchargement sur toutes les plateformes et avec lui vient le grand événement saisonnier « A Summer Journey » en compagnie de personnages tels que Fischl, Xinyan, Kaedahara Kazuha et Mona. Avec lui, l’archipel Golden Apple se transforme pour ajouter de nouveaux domaines, un gameplay d’exploration plus étendu, plus de coffres et des histoires inattendues sur les compagnons du voyageur.

Si nous jouons à ces événements, nous pouvons obtenir gratuitement le personnage quatre étoiles, Fischl. On retrouve également des événements sur les îles pour jouer individuellement ou entre amis (dans « Reminiscent Training »). Plus précisément, lors de l’événement « Echoing Visions », nous pouvons collecter des coquillages spéciaux contenant des histoires et des messages et échanger la nouvelle garde-robe de Fischl.

De retour sur le continent, îles à part, Diluc, Kaedehara Kazuha et le nouveau personnage jouable quatre étoiles, Shikanoin Heizou, verront également leurs propres histoires se dérouler. Pour Diluc, nous obtenons un nouveau costume avec un look distinctif, une nouvelle animation inactive et de nouveaux effets de combat (tous disponibles dans la boutique avec une réduction à durée limitée).

Quant à Kaedehara Kazuha, nous pourrons en savoir plus sur son histoire grâce au premier chapitre de sa mission légendaire. Son ami Shikanoin Heizou, un jeune détective talentueux qui résout des crimes pour la Commission Tenryou, fera ses débuts dans la version 2.8 et nous le rencontrerons en rejoignant le Heizou Meet pour être détective d’un jour. Au combat, il se distingue pour être le premier personnage du jeu à utiliser le catalyseur à courte portée. Il peut infliger des dégâts Anemo avec des coups de poing et des coups de pied puissants, et peut même infliger des dégâts élémentaires supplémentaires aux ennemis affectés par Hydro, Pyro, Cryo ou Electro. Après Heizou, Kazuha et le Gachapon de Klee dans la première phase de la 2.8, celui de Yoimiya sera disponible dans la phase ultérieure de la mise à jour.