C’est le clone de Fall Guys qui triomphe sur iPhone et Android

Il s’appelle Stumble Guys et c’est clairement un clone de Fall Guys, l’un des titres les plus chauds du moment. Développé par le studio finlandais Kitka Games, le jeu vidéo a été mis à la disposition des utilisateurs mobiles quelques mois seulement après l’arrivée de l’original sur PS4 et PC, bien qu’en tant que « soft release ». Le succès n’a pas été immédiat, mais selon les données de l’outil AppMagic, ces derniers mois, il est devenu l’un des jeux les plus populaires.

Stumble Guys a été téléchargé 163 millions de fois et a généré plus de 21,5 millions de dollars depuis sa sortie. Il fait également partie des jeux les plus téléchargés sur Google Play aux États-Unis et au Kingdom-Uni. Comme Fall Guys, ce produit nous invite à participer à une série de tests, où le but est de survivre et de battre le reste des joueurs. Avec un design coloré, les options de personnalisation ne manquent pas non plus.

Le jeu vidéo Kitka Games a été adapté sur PC en octobre 2021. Selon les développeurs, il a déjà réussi à rassembler 18 millions de joueurs sur cette plateforme.

Le pic des téléchargements, en juin

Les chiffres indiquent que les téléchargements ont atteint 32,8 millions en juin et qu’il a généré 6,6 millions de dollars de microtransactions. Le pic des téléchargements s’est produit le 25 juin, lorsque 1,5 million de joueurs ont téléchargé le jeu.

Fall Guys : Ultimate Knockout est initialement sorti sous un modèle commercial d’achat unique, mais suite à l’achat de Mediatonic par Epic Games, le studio a décidé de modifier sa stratégie, de le sortir sur d’autres plateformes et d’opter pour le free-to-play. c’est-à-dire gratuit mais avec des microtransactions. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC et vous n’avez pas besoin d’être abonné à un service pour en profiter en ligne.

Aujourd’hui, le 13 juillet, est le dernier jour pour obtenir le skin Chapulín Colorado.

