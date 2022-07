La PS5 dispose déjà d’une extension de stockage SSD officielle de Western Digital

La PS5 reçoit son premier disque SSD M.2 avec une licence PlayStation officielle. Il s’agit du modèle WD_Black SN850 NVMe de Western Digital, la marque spécialiste des solutions de stockage numérique, qui a présenté son propre boîtier WD_BLACK en collaboration avec Sony Interactive Entertainment. Un disque SSD interne qui permet aux utilisateurs de PlayStation 5 d’étendre la capacité de stockage de leur console de nouvelle génération avec les avantages de ladite technologie à haut débit, « capable d’affronter les jeux les plus exigeants » en toute sécurité. Cela a été partagé par les deux sociétés à travers deux modèles différents, l’un avec 1 To de capacité et l’autre avec 2 To.

Étendez le stockage de la PS5 avec une licence officielle

« Nous sommes ravis de collaborer avec Sony Interactive Entertainment et d’avoir l’opportunité d’offrir la seule unité sous licence officielle aux joueurs PS5″, a déclaré Susan Park, vice-présidente de la gestion des produits, Consumer Solutions, Western Digital. « La marque WD_BLACK de Western Digital a été créée pour fournir des produits hautes performances aux joueurs du monde entier. L’objectif de cet accord est de poursuivre notre stratégie de développement de solutions de stockage qui améliorent l’expérience de jeu pour tous les joueurs. »

Ce nouveau disque SSD est capable de stocker à la fois les jeux PS5 et PS4 avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 000 Mo/s2 et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 5 300 Mo/s2 (pour le modèle 1 To), le tout grâce à sa technologie PCIe. Gen4 NVMe. De plus, il possède son propre dissipateur thermique intégré, le tout spécialement optimisé pour la PS5 avec « des centaines d’heures de test » pour assurer un fonctionnement parfait et une compatibilité avec le système.

Le nouveau modèle Western Digital WD_Black SN850 NVMe pour PS5 avec une licence PlayStation peut désormais être acheté pour 219,99 euros dans sa version 1 To et pour 334,99 euros dans sa version 2 To.

Source | WesternDigital