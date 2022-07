Stranger Things 4: c’était les conceptions alternatives effrayantes du méchant Vecna

La quatrième saison de Stranger Things (également connue sous le nom de Stranger Things 4) s’est récemment terminée avec la première de son volume 2, tout au long de deux épisodes plus proches des films que des chapitres standard. Tout pour arriver à l’issue de la menace de Vecna ​​du Monde à l’envers sur Hawkins, une intrigue qui a tenu les fans en haleine jusqu’à la dernière seconde du long épisode final et qui laisse tout ouvert pour la fin définitive avec la prochaine et cinquième saison. Mais s’il y a bien un élément qui a fait sensation dans Stranger Things 4, c’est bien Vecna, l’antagoniste maléfique, aussi terrifiant pour son apparence que pour ses actes macabres. Mais l’apparence du méchant aurait pu être très différente, voire plus terrifiante si possible ; en témoignent les arts conceptuels partagés par l’artiste de la série, Michael Maher Jr., et que nous vous proposons ci-dessous.

Une Vecna ​​encore plus effrayante et menaçante

Ainsi, et après plusieurs jours depuis la fin de la quatrième saison, le principal artiste conceptuel de la populaire production Netflix a voulu partager les conceptions abandonnées de Vecna, dont certaines sont vraiment dérangeantes et auraient sûrement fonctionné aussi bien que la version que nous connaissons tous. ; ou même mieux. Et c’est qu’après tout, la Vecna ​​utilisée dans la série conserve encore quelques traits d’humanité, alors que les versions abandonnées sont de véritables monstruosités qui semblent sortir des pires cauchemars.

Bien que d’une manière ou d’une autre, le choix du design final de Vecna ​​ait du sens pour deux raisons : la première est qu’une version plus humanisée permet au spectateur de s’identifier un minimum au personnage et à son histoire qui nous est présentée à travers les souvenirs d’Onze. L’autre est une plus grande facilité à le mener à l’action réelle, puisque les dessins conceptuels montrent un être encore plus consumé par le mal, avec des proportions et des formes plus difficiles à représenter avec des éléments prothétiques, oui, assaisonnés de CGI.

Stranger Things 5 ​​arrivera entre 2023 et 2024.

