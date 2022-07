CoD Modern Warfare 2 subit une autre fuite qui cible tous ses modes de jeu

Call of Duty : Modern Warfare 2 approche de sa sortie le 28 octobre. Cependant, les fuites continuent d’être le ton qui complète le silence informatif d’Infinity Ward. Les fichiers alpha de Warzone Mobile continuent de révéler quelques surprises qui incluront son multijoueur, comme ses modes de jeu. Le retour de l’infection est le nom le plus important de son répertoire.

Quels sont les modes de jeu dans Call of Duty : Modern Warfare 2 ?

Duel de l’équipe

Tous contre tous

Domaine

Point chaud

Chercher et détruire

Quarts

Infecté

cyber-attaque

Démolition

Guerre terrestre

bombe de guerre au sol

Capturer le drapeau

chasseur de primes

Faible confirmé

coudé

Assommer

tout ou rien

fusillade

Il n’a pas été précisé si ce sera la liste définitive des modes de jeu, ni lesquels seront disponibles dès le « day one ». Si l’on suit la tendance observée dans Call of Duty : Modern Warfare (2019), la logique est que la liste des modes de jeu est mise à jour de façon hebdomadaire.

On peut voir les logos de certains d’entre eux sur le compte Twitter Reality, l’utilisateur qui a fait l’exploration de données dans les fichiers de Warzone Mobile. Parmi eux, la description de Knockout se démarque, qui fera ses débuts dans cet opus. « Éliminez l’autre équipe ou gardez l’argent lorsque le temps est écoulé », partage-t-il. Il semble que ce sera une sorte de patate chaude qui prend en compte à la fois les éliminations et l’objectif à collecter.

Ces contenus sont, disons, une suite à la fuite que Reality elle-même a faite début juillet. A cette époque, nous connaissions les noms de code d’une bonne partie des cartes, y compris certaines inédites telles que Olifield, Museum, Saba et Farm 18. Vous pouvez les trouver sur ce lien.

Rappelons que Call of Duty : Modern Warfare 2 devrait être lancé le 28 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Références : CharlieIntel | Réalité Kingdom-Uni