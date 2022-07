Voici All On Board!, le nouveau projet de réalité virtuelle des créateurs de Blasphemous

The Game Kitchen se tourne vers la réalité virtuelle dans son prochain projet : All On Board ! Les sévillans, à l’origine de tubes comme Blasphemous, présentent « une nouvelle façon de créer et de partager des jeux de société entre amis ». Tous les utilisateurs de casques de réalité virtuelle compatibles Meta Quest 2 et SteamVR pourront rejoindre ces rassemblements interactifs autour du plateau. Sa sortie est prévue courant 2023.

Pendant ce temps, le studio recherche des financements via une campagne Kickstarter qui se déroulera jusqu’au 11 août à 17h00 (CEST). Atteindre l’objectif initial nécessite un montant de 24 934 euros. A l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun objectif supplémentaire n’est prévu s’ils parviennent à dépasser le chiffre. Ceux qui le soutiendront recevront une bêta exclusive publiée à Noël.

All On Board, du tapis à la réalité virtuelle

Comme nous l’avons dit, tous à bord ! permet à la communauté d’introduire des plateaux de jeux de société dans le monde virtuel. Au lancement, il intégrera des jeux avec des licences officielles telles que Sword and Sorcery, Infinity Defiance, Rallyman GT, Escape The Dark Castle, Istanbul et Black Rose Wars. Au fur et à mesure que la campagne Kickstarter progresse, ils révéleront le reste des jeux officiels disponibles.

La vérité est que l’idée rappelle inévitablement ce que propose Tabletop Simulator. Sa principale différence, hormis les licences, est d’avoir développé une expérience native pour la réalité virtuelle. Les deux partagent la quête d’encourager la communauté à créer des mods qui étendent la gamme de jeux disponibles au-delà du support officiel.

L’ambition avec All On Board ! est de créer une plateforme simple et intuitive. Les outils de modding seront activés sans frais supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Dans un communiqué, les responsables soulignent qu' »ils sont conçus pour que n’importe qui puisse créer des jeux sans avoir à savoir programmer une ligne de code ».

Il aura des fonctions de jumelage et de cross-play sur Internet, ou créera une salle privée pour se réunir avec vos amis. De plus, l’hôte peut inviter d’autres utilisateurs à profiter d’un jeu avec une seule licence. De cette façon, vous pouvez rencontrer vos amis sans avoir besoin que tout le monde l’ait acquis. Bien sûr, tout ce dont ils ont besoin est une copie de All On Board !

