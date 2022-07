Kirby’s Dream Buffet est la surprise Fall Guys de Nintendo pour cet été

Kirby rejoint également l’engouement pour les jeux de fête d’été. Nintendo a annoncé de manière inattendue Kirby’s Dream Buffet, un nouveau jeu mettant en vedette notre aspirateur préféré dans lequel nous affronterons jusqu’à trois autres amis dans différents tests multijoueurs. Il arrivera cet été 2022 sur Nintendo Switch et dans les prochains jours, il a été promis de détailler sa date précise, son contenu et son prix final (sera-t-il gratuit pour jouer comme Super Kirby Clash ?).

Dans sa première bande-annonce, des mini-jeux et des courses à travers des mondes pâtissiers sont déjà prévus pour vous sucer les doigts. Parce que dans ce Kirby’s Dream Buffet, nous devrons passer par quatre phases différentes inspirées par tous ces plats délicieux. Le but est de ramasser le plus de fraises possible et de devenir de plus en plus grosses. Maintenant, si nous heurtons les obstacles ou si les rivaux nous expulsent de la scène avec l’une des capacités de copie de Kirby, nous perdrons tout ce que nous avons gagné. Stratégies, réflexes, poursuites et fous rires garantis.

Nintendo a également confirmé qu’il aura un mode multijoueur local et un mode en ligne, mais qu’il sera exclusif à l’eShop, il y aura donc une version physique.

Kirby renaît

Ce n’est pas le premier jeu Kirby en 2022. Le personnage nous avait déjà offert Kirby and the Forgotten Land en mars dernier, une agréable surprise définie comme « la plus caméléon des Kirby » et récompensée d’une note de 8,6 dans l’analyse de Netcost. Dans ce texte, notre éditeur Salva Fernández a assuré que bien que « il commence en douceur, très léger et sans mécanique surprenante, le jeu grandit et convainc jusqu’à une dernière ligne droite intense, un après-match essentiel et une grande variété de compétences et de transformations. Hautement rejouable, Avec des idées ingénieuses et capable de plaire aux plus petits et à ceux qui recherchent une aventure moins familière, il représente l’irruption de Kirby en 3D et est déjà le moyen de continuer à explorer dans le futur ».