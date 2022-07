TortillaLand 2 a déjà une date de sortie et une nouvelle liste de streamers confirmés

Bien que tous les regards soient tournés vers Karmaland 5 ces jours-ci, l’autre grande série Minecraft avec streamers, TortillaLand 2, a déjà commencé à faire son apparition. « Eh bien, comme nous l’avons fait exactement l’année dernière à cette époque, nous annoncerons un (ou deux si je viens) participants par jour jusqu’à ce que nous nous rapprochions de la date de lancement », a annoncé le compte Twitter officiel de TortillaLand le 3 juillet. . Depuis, beaucoup de confirmés et une seule question, quelle est cette heureuse date de sortie ?

Quand commence TortillaLand 2 ?



La réponse n’attend pas. Auron, ou plutôt désolé, le CM secret de TortillaLand, a confirmé que TortillaLand 2 ouvrira ses portes le 14 août.

TortillaLand 2, tous les streamers confirmés

Pour le moment, il y a 12 streamers confirmés et l’année dernière, il y en avait plus de 30, il reste donc encore beaucoup à faire. Il manque des noms du calibre d’Ibai, TheGrefg ou Mister Jagger, bien qu’Auron ait déjà prévenu que tout le monde ne répéterait pas et qu’il y aura du sang neuf dans cette édition.

arigames aurons Axozer Biyin Caroline Course DJMario La Marianne Jean Guarnizo Karchez pôle Spreen

Nous verrons si TortillaLand 2 parvient à répéter le succès de la première édition, qui a remporté un prix ESLAND pour la meilleure série de contenu devant d’autres titans comme Marbella Vice, Egoland ou Arkadia.

Pour en revenir à Karmaland 5, la série Vegetta et Willyrex a commencé le 9 juillet et, après les problèmes de connexion initiaux, tout semble se dérouler sans heurts. Pas surprenant non plus, étant donné que sa bande-annonce d’introduction à elle seule a dépassé 2 millions de téléspectateurs en 24 heures, accumulant un demi-million de likes en cours de route. Dans le cas de Karmaland, une série de règles ont également été présentées comme ne pas jouer ivre ou drogué et maintenant les questions sont forcées : soupçonnaient-ils que quelqu’un le faisait ? Y aura-t-il des règles dans TortillaLand 2 ?