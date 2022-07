Lolito révèle qu’elle n’a rien facturé pour la soirée 2 et Ibai répond et admet ses erreurs

Il y a quelques jours, Lolito révélait qu’elle n’avait perçu aucune rémunération financière pour sa participation au Soir de l’An 2. De plus, elle affirmait avoir perdu le chiffre non négligeable de 20 000 euros. Après avoir minimisé la responsabilité possible d’Ibai dans cette affaire, Llanos lui-même a répondu au streamer et a reconnu l’erreur.

Lolito a découvert tout cela dans l’une de ses vidéos, que vous pouvez voir ci-dessous. « Non, du moins pas maintenant. À l’avenir, qui sait, tout comme cela me donne l’étincelle et me donne la paranoïa d’y retourner. Mais combattre dans Soirée 3 ? Eh bien, ils doivent me payer beaucoup ». Selon Lolito, elle a perdu beaucoup d’argent au cours de ces quatre mois. « J’ai tout dépensé, matériel, séjour, hôtels… parce que tu sais, j’ai eu un problème au début, j’allais aller chez Ibai ». Cependant, le streamer a eu un revers et la maison avait besoin d’une cure de jouvence.

Il s’est rendu dans l’un des hôtels quand Ibai a confirmé qu’il pouvait rester chez lui : « Et il a commencé à me dire ‘non, la semaine prochaine’ ». Cette situation s’éternisait et entre-temps il continuait à vivre dans des hôtels. En tout cas, il s’excuse auprès d’Ibai : « Ce n’est pas la faute d’Ibai, parce que c’est arrivé et c’est tout ». Avec le temps, il aurait trouvé une maison à louer, mais il était déjà trop tard. « J’ai dépensé 20 000 euros, ce n’est pas une blague. Au cours de ces quatre mois, j’ai dépensé 20 000 euros entre les hôtels, la maison louée, la nourriture, l’équipement, tout… tout ce qui a inclus cela ».

Une réunion qui n’a pas eu lieu et une grave panne de communication

Lolito assure qu’elle n’a rien facturé pour sa participation. Et pourquoi n’avez-vous pas trouvé de sponsor ? « Parce que je n’en avais pas envie et qu’aujourd’hui absolument personne (…) ne m’a parlé pour me dire que je ne vais pas être payé. » Il a été mentionné que le paiement allait être effectué en fonction de certaines variables, puis ils l’ont appelé lors d’une réunion pour la clôturer. « J’attends toujours cette réunion, elle n’a jamais eu lieu. » S’il assure ne pas l’avoir fait pour l’argent, il soutient que « les choses auraient dû être mieux faites ».

Ibai Llanos lui-même en a parlé et a reconnu qu' »au sujet de Lolito il y a eu une panne de communication assez grave », puisque le reste des participants en a été informé. « Lolito n’a pas été prévenu ou n’a pas été informé. Face à cette situation, l’influenceur lui a proposé la somme qu’il juge appropriée, mais Lolito l’a rejetée car il dit ne pas avoir besoin de la rémunération. « Je ne me suis pas battu pour l’argent. »

Ibai a abandonné la possibilité de quitter Twitch au profit de YouTube.