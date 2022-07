Pourquoi n’y a-t-il pas de Avengers dans l’univers Illuminati de Doctor Strange 2 ? merveille répond

Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous présente un nouveau groupe de super-héros connu sous le nom d’Illuminati, une formation qui existe également dans les bandes dessinées mais qui a légèrement modifié certains de ses composants dans les films. Tout cela dans le cadre du voyage interdimensionnel que Doctor Strange et América Chávez entreprennent et qui les emmène sur la soi-disant Terre-838. Mais les Avengers existent-ils dans cet univers alternatif ? Si oui, que leur est-il arrivé ? Rappelons-nous que dans le film il nous est expliqué que les Illuminatai étaient chargés de mettre fin à la menace de Thanos. Maintenant, le producteur de Marvel Studios, Richie Palmer, révèle ce qui s’est réellement passé avec les Avengers sur ladite Terre.

Le destin des Avengers sur Terre-838

Comme l’explique le producteur Marvel, Tony Stark (contrairement à l’univers UCM, Earth-616) a réussi son projet Ultron pour protéger la Terre des menaces des autres mondes, donc la formation des Avengers en tant que telle n’avait plus de sens : « Nous pensons que sur Terre-838, Wanda a eu des enfants et s’est un peu retirée. Elle était heureuse de vivre une vie avec sa famille et elle n’avait pas besoin de donner la priorité à être un super-héros », explique le producteur à propos du rôle de Wanda dans ce nouvel univers.

« Peut-être à cause des Illuminati, peut-être à cause d’autres choses. Mais c’est un monde où Ultron semblait fonctionner comme Tony Stark l’avait prévu dans Avengers : L’ère d’Ultron. Je veux dire, en armure à travers le monde, Tony essayait de faire battre en retraite les Avengers dans ce film. Alors imaginez que c’est un monde où Tony a craqué Ultron, et cela a fonctionné, et a dit: « Hé, quiconque veut prendre sa retraite et rentrer chez lui, il le peut. » Et puis les Illuminati sont arrivés dans les coulisses, tirant les ficelles, mais je pense que c’est juste un peu un monde meilleur pour une raison quelconque, et Wanda a pu aller et avoir la vie qu’elle méritait. »

Ainsi, on nous présente un univers dans lequel les Avengers ont été dissous et les Illuminati sont restés comme le véritable groupe défendant cette Terre. C’est pourquoi ils ont des sentinelles d’Ultron comme gardes et pourquoi il n’y a aucune trace d’autres versions des super-héros que nous connaissons tous.

Source | Le Direct