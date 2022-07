Naughty Dog aborde la culture crunch alors que TLOU Part 1 devient or

Presque tous les studios traversent une période de crise alors qu’un jeu approche de sa date de sortie. Bien que ni sain ni bon, c’est une pratique courante dans l’industrie. Heureusement, les studios prennent des mesures pour défaire cette culture du crunch, Naughty Dog affirmant que le prochain The Last of Us Part 1 a été développé sans aucun crunch.

Avant sa sortie le 2 septembre, Naughty Dog vient d’annoncer que The Last of Us Part 1 – le remake du classique PS3 – est officiellement devenu or, ce qui indique que le jeu est complet, sauf corrections de bugs finales.

Répondre à cette annonce, Anthony Vaccaro, l’artiste principal de l’environnement chez Naughty Dog, a déclaré : « C’est la première fois en 13 ans de carrière, dans plusieurs studios, que je n’ai pas eu besoin de crunch pour terminer un jeu. Ça fait du bien, vraiment du bien. Surtout frapper la même barre de qualité que TLOU2. Encore du travail à faire mais fier des grands changements jusqu’à présent pour rendre le studio plus sain.

Comme mentionné, le crunch est une réalité malheureuse qui persiste dans tous les aspects du développement de jeux. Il est toutefois encourageant de voir que les studios abordent et s’attaquent directement à ce problème – en veillant à ce que ceux qui créent les jeux que nous aimons tant restent heureux et en bonne santé.

