Stranger Things dévoile le personnage que ses créateurs ont voulu faire tuer, mais n’ont pas osé

(Nous supposons que vous avez cela, mais juste au cas où … alerte spoiler pour Stranger Things Saison 4 ci-dessous.)

Les frères Duffer, créateurs et showrunners de Stranger Things, ont révélé ces dernières heures que les premières ébauches de la saison 4 dictaient une fin bien différente pour l’un de ses protagonistes. Il s’agit du pauvre Max Mayfield, qui n’a pas non plus fini de tirer des roquettes. Utilisé comme appât pour monter Vecna, Max a terminé le tome 2 dans le coma et avec beaucoup de fractures. Son cœur a même cessé de battre pendant une minute avant qu’Eleven ne la ressuscite. Son avenir ne semble pas trop brillant, mais comme nous l’avons dit, au moins il y a un avenir. A l’époque même pas ça.

« Nous avons discuté de la possibilité de la tuer définitivement », a admis Ross Duffer au magazine Variety. « Pendant un moment, c’était ce qui allait se passer. Nous avons fini par passer à cela parce que nous voulions laisser encore plus de points d’interrogation à la fin de la saison. On ne sait toujours pas si Max ira bien, mais ce n’est pas connu. Ce n’est pas définitif. Nous voulions laisser l’inconnu jusqu’à la saison 5. »

Les acteurs appellent à « la mentalité Game of Thrones »

L’actrice qui donne vie à Eleven dans la série n’aurait pas pu être plus déçue du manque de courage de ses créateurs. Dans diverses interviews promotionnelles, Millie Bobby Brown a plaisanté en disant qu' »il y a trop de personnages » et a appelé à « la mentalité Game of Thrones ». Que Max semble avoir été sauvé a dû lui rappeler ce qui s’est passé avec le personnage de Jim Hopper entre les troisième et quatrième saisons. « Ils ont essayé de tuer David Harbour (l’acteur qui joue Hopper) puis ils l’ont ramené. C’est ridicule ! Les frères Duffer sont des petites poupées sensibles qui ne veulent tuer personne. »

Par allusions, Matt Duffer est sorti pour se défendre contre les déclarations de Millie, assurant que « c’est Hawkins, pas Westeros ». Le showrunner a ainsi répondu à l’absence controversée de morts. « C’est hilarant d’être appelé maudlin. Nous avons exploré toutes les options à la table des scénaristes. Mais si vous tuez Mike, par exemple, tout serait déprimant. Nous ne sommes pas Game of Thrones. La série ne serait plus Stranger Des choses si nous allions vers autant de réalisme. »

Max sera-t-il à nouveau en danger après le clash entre les Duffers et Millie Bobby Brown ?

