Rockstar aurait abandonné ses projets de portage « nouvelle génération » de RDR2

Récemment, nous avons signalé que Rockstar Games avait l’intention de remasteriser Grand Theft Auto IV ainsi que l’original Red Dead Redemption. Malheureusement, ces plans ont été abandonnés après la sortie moins que stellaire de la trilogie GTA : The Definitive Edition. Malheureusement, il semble qu’un port PS5 / Series X de Red Dead Redemption 2 ait également été mis en conserve.

Ce rapport provient de Tez2, l’initié d’origine qui a divulgué le fait que Rockstar ne développait plus de remasters de GTA IV et Red Dead Redemption. Suite à cette réclamation initiale, un utilisateur a demandé « Je suppose qu’il est prudent de dire que Red Dead Redemption II n’obtiendra jamais non plus une version PS5/Xbox Series X/S ? » auquel Tez2 a répondu:

« et. J’en ai entendu parler il y a longtemps. Ainsi que leur plan pour proposer un éditeur Rockstar amélioré. Tous annulés / interrompus maintenant.

Red Dead Redemption 2 est l’un des meilleurs jeux à sortir sur les consoles de 8e génération, et aurait sans aucun doute prospéré sur PS5 et Xbox Series X. Il est dommage de voir la réponse aux propres ports de mauvaise qualité de Rockstar être la raison pour laquelle ils refusent de proposer l’un de leurs autres titres plus anciens au lieu de simplement créer de meilleurs ports.

