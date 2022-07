La co-vedette de Memory of a Killer revient sur son personnage dans ce clip exclusif

Guy Pearse joue la co-vedette de The Memory of a Murderer, un nouveau thriller qui sortira en salles le vendredi 22 juillet prochain. Le film, un remake du film belge du même titre, met également en vedette Liam Neeson en tant que second rôle. Pearse se met dans le skin de Vincent Serra, un agent du FBI à El Paso (Texas), et il a parlé de son personnage dans ce clip que Netcost publie en exclusivité : vous pouvez le voir en intégralité sur ces lignes.

« Nous voyons qu’il a son propre bagage, sa propre histoire, son propre type de tragédie », déclare Pearse dans la vidéo. « Il ne le montre pas, ce qui était important pour moi. Ce n’était pas exagéré, c’est là et ça existe. Selon l’interprète, le problème de certains polars ou de certains films d’action, c’est qu' »ils sont dominés par l’intrigue et sont une série de gens qui se poursuivent ». Pour l’acteur, à moins que le spectateur ne ressente quelque chose pour l’histoire ou la psychologie du personnage, ce genre de films ne les saisit pas.

Des sujets controversés, devraient-ils être inclus dans les films ?

Un autre aspect qui est abordé dans l’interview est l’importance que certains problèmes réels avaient : « L’atrocité du trafic d’enfants et d’êtres humains est incroyable, et pourtant cela se produit à grande échelle », a-t-il rappelé. « Il est important pour moi que des thèmes comme ceux-ci soient explorés dans les films », bien qu’il reconnaisse qu’il a tendance à se concentrer sur son personnage « de manière égoïste ». Cependant, il se demande également si ce qui est dit se passe vraiment. « Je pense que si c’est traité avec respect dans le film et qu’il n’est pas inclus parce que ça peut marcher. S’il est incorporé pour créer du drame, c’est irrespectueux.

A propos de Liam Neeson il n’a que de bons mots : « Il est charmant, très professionnel, un vrai gentleman et très drôle. Il est calme et humble et veut juste faire le travail. » Il dit qu’ils se sont entendus rapidement et se considèrent maintenant comme des « âmes sœurs ».

Memory of a Murderer raconte l’histoire d’Alex Lewis, joué par Liam Neeson. L’acteur vétéran incarne un assassin précis et discret, mais tout change lorsqu’il refuse d’accomplir un travail commandé par une organisation criminelle. Il devient alors la cible principale, forçant Alex à traquer ceux qui le veulent mort et enterré. À première vue, cela ne semble pas être le travail le plus difficile pour un tueur de votre expérience. Cependant, il subit une perte de mémoire progressive. En conséquence, chacun des mouvements est questionné.