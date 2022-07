Sony veut être le « Nike » des périphériques de jeu

Sony a lentement plongé de plus en plus ses orteils dans l’espace de jeu sur PC, annonçant plus récemment un ensemble de casques de jeu et de moniteurs ciblant les lecteurs PC. Selon le fabricant de la console, ce n’est que la première étape pour devenir le « Nike » des périphériques de jeu.

Dans une interview avec Nikkei, le vice-président exécutif de Sony, Kazuo Kii, a discuté de la nouvelle approche du fabricant de consoles vis-à-vis du marché des jeux vidéo – et en particulier de l’espace PC – suite à l’annonce des nouveaux casques et moniteurs axés sur les jeux PC de la société.

Développé sous la nouvelle marque INZONE, Kazuo Kii a expliqué la stratégie de Sony en disant : Il n’y a pas encore de leader dominant parmi les producteurs établis. La situation ressemble à un paysage d’États en guerre. Cela représente une opportunité pour Sony.

Expliquant la mentalité du fabricant de consoles, Kazuo Kii a poursuivi : « Nous allons commencer par le haut et apprendre ce que veulent les meilleurs joueurs d’esports. La vision que nous avons en tête est celle de Mizuno et Nike fournissant des chaussures aux athlètes. Vous pouvez gagner des prix en argent dans les sports électroniques. Si le temps de réponse d’un moniteur est légèrement en retard, vous perdez. Les produits Sony ne laisseront pas tomber les personnes engagées dans ces batailles exténuantes.

Sony a fait un certain nombre de changements majeurs au cours des derniers mois et années. De l’acquisition du tournoi de jeux de combat EVO à cette annonce la plus récente d’une pléthore de périphériques PC, il est clair que Sony n’est plus seulement un fabricant de consoles de premier plan.

