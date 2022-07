The Last of Us Part I conclut son développement sans crunch, selon un développeur de Naughty Dog

Naughty Dog était dans l’œil de la tempête lorsque les conditions de travail au studio sont devenues connues lors du développement de The Last of Us Part 2. Maintenant, l’artiste de localisation Anthony Vaccaro a révélé que c’est la première fois de toute sa carrière qu’il n’a pas besoin de croquer pour terminer le développement. En effet, le studio nord-américain a confirmé sur les réseaux sociaux que The Last of Us Part I est Gold, ce qui indique que le processus de développement est terminé.

Vaccaro a souligné qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour que les conditions continuent de s’améliorer, mais il a applaudi que de grandes mesures aient été prises à cet égard :

« C’est la première fois dans ma carrière de 13 ans dans plusieurs studios que je n’ai pas eu besoin de crunch pour terminer un jeu. Ça fait du bien, très bien, surtout quand on a atteint le même niveau de qualité que dans The Last of Us Part 2. Plus de travail en perspective, mais fier des grands changements qui ont été apportés jusqu’à présent et qui ont rendu l’étude plus saine » .

Naughty Dog célèbre la fin du développement

« Ravi d’annoncer que The Last of Us Part I est maintenant Gold ! félicitations à tous les chiens [referencia al nombre del estudio] et à nos partenaires de PlayStation, qui ont apporté leur passion et leur talent à la croissance de l’univers The Last of Us. Tout est prêt pour une sortie le 2 septembre, en premier sur PS5. Plus tard, à une date à déterminer, il sortira également sur PC. Dans cet article, nous vous disons quand il sera possible de pré-télécharger.

Un autre développeur a clairement indiqué que The Last of Us Part I n’est pas « un quart de livre ». Pas en vain, Robert Morrison a partagé son expérience et a assuré qu’il s’agit du jeu vidéo « le plus méticuleux » et avec le plus grand souci du détail de tous auquel il a participé à ce jour.

The Last of Us aura également une série sur HBO Max, dont la première aura lieu en 2023.

