Thor Love and Thunder: les cris de chèvre de Thor sont nés d’un mème de Taylor Swift

Bien sûr, Thor : Love and Thunder est, avec Thor : Ragnarok, l’un des films les plus hilarants et fous du MCU, une marque d’humour Waititi avec laquelle tout le monde ne se sent pas à l’aise. Même ainsi, il ne fait aucun doute que certaines des nombreuses blagues et folies de ses films font sourire même le spectateur le plus sobre. Et l’un des éléments les plus drôles du nouveau film Thor est les chèvres folles et leurs cris rauques. Mais d’où viennent ces cris ? Taika Waititi a la réponse que personne n’attendait : d’un mème de Taylor Swift.

Le thème Je savais que tu étais un problème et les chèvres

C’est ainsi que Taika Waititi lui-même le reconnaît dans une récente interview accordée au média Insider, assurant qu’en pleine post-production ils ont eu l’idée d’ajouter le chèvre meme de la chanson I Knew You Were Trouble de Taylor Swift pour mettre un » voix » aux chèvres folles de Thor : « Les chèvres n’avaient pas à crier. Ils allaient toujours être là parce qu’ils étaient dans les bandes dessinées, mais nous ne savions pas à quoi ils ressembleraient. Puis quelqu’un en post-production a trouvé un mème d’une chanson de Taylor Swift qui fait hurler des chèvres. Je ne savais même pas que ça existait. Alors j’ai entendu les chèvres crier et j’ai eu l’impression que c’était incroyable. Beaucoup de gens pensent que c’est moi qui crie, mais ce n’est pas moi », déclare Waititi.

Y es que hace unos años y tras el estreno de dicha canción por parte de Taylor Swift, surgió un meme en el que se sustituían una parte del estribillo del tema por un grito de una cabra, dando lugar a la broma que mucha gente conoce de réseaux sociaux. En essayant ce genre de sons dans le montage, Waititi était ravi ; et donc il est resté:

«Je pense que l’un des vendeurs qui faisait le CGI pour les chèvres vient d’ajouter la chanson de Taylor Swift I Knew You Were Trouble au montage, mais celle que les fans avaient faite avec les sons de chèvre. Nous avons pensé que c’était très drôle. Ce n’était donc qu’un aperçu de l’évolution des créatures CG. Ce n’était pas destiné au film ou quelque chose comme ça. C’était juste une mise à jour. Pourtant, les cris étaient incroyables », conclut le cinéaste, découvrant ainsi l’origine de l’une des blagues les plus récurrentes de Thor : Love and Thunder.

Source | Initié