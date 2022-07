Fortnite : l’équilibrage des armes change aujourd’hui le 11 juillet

Epic Games a apporté plusieurs modifications au comportement et aux attributs de diverses armes dans la saison 3 de Fortnite. C’est généralement dans le but de trouver un certain équilibre, en tenant compte des retours fournis par la communauté des joueurs. Juste en dessous nous vous racontons quelle a été l’actualité du bilan des armes et objets Fortnite aujourd’hui 11 juillet :

Fortnite Saison 3 : changements et nouveautés dans l’équilibrage des armes

Par le biais d’un tweet du compte Fortnite Status publié aujourd’hui, lundi 11 juillet 2022, Epic Games a rendu public plusieurs modifications apportées aux armes et objets suivants de la saison 3 de Fortnite :

Les dégâts sur le corps des fusils à pompe et à bélier ont été réduits. Du 103/108/114/120/126 au 91/96/102/108/110.

Les dégâts de Ram Rifle (Burst Assault) ont été réduits. Chaque rareté d’arme inflige désormais 3 dégâts de moins à moyenne portée et 5 dégâts de moins à portée maximale.

Le nombre maximum d’unités de fort portable pouvant être empilées dans un seul emplacement d’inventaire a été réduit de 5 à 2.

Le fusil à pompe à deux coups tire désormais le deuxième coup 50 % plus rapidement.

C’est ce qu’on appelle un correctif, ou une modification « à la volée », donc ces changements sont déjà en ligne dans le jeu et il n’y a pas de patch ou de mise à jour à télécharger sur n’importe quelle plate-forme.

Ils ne semblent pas être des changements critiques pour la méta de la saison 3 de Fortnite, même si le temps nous le dira. Ce sont simplement des modifications, nous comprenons cela sur la base des plaintes reçues par les utilisateurs tout au long de cette saison.

Dans tous les cas, dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons quelle est la meilleure arme et comment accomplir toutes les missions, entre autres. Ne le manquez pas !

Sources: Statut Twitter/FortniteNiteStats