eFootball 2022 bénéficie d’une amélioration graphique dans sa comparaison avec la version originale

eFootball 2022 a poursuivi sa tendance à la hausse à tous les niveaux. Depuis son lancement controversé de la version bêta en octobre 2021, Konami a amélioré ce qui se passe sur le terrain et son rendu. Un créateur de contenu populaire a opposé la version finale à son état actuel. Les différences sont claires.

La vidéo est réalisée par El Analista de Bits, qui compare à la fois les modèles des joueurs et l’état de l’herbe et des supporters autour du stade. De manière générale, nous parlons d’une amélioration notable, plus proche de ce que nous attendions du saut de la saga vers l’Unreal Engine. Vous pouvez regarder la vidéo au bas de ce paragraphe.

Comment s’est déroulée la saison 2 d’eFootball 2022 ?

Nos impressions sur les nouveautés de la saison 2 se terminaient par un message clair : le jeu est « sur la bonne voie ». Parmi les contenus inédits, les objectifs se démarquent, une ligne de récompenses, à la fois payantes et gratuites, qui nous permettent d’obtenir de nouveaux éléments qui profitent à notre club Ideal Team.

« C’est apprécié d’avoir corrigé les problèmes d’IA en défense lorsque l’équipe adverse a donné le coup d’envoi. Le long ballon entre les centraux était pratiquement un but dans les premières semaines. Au cours de nos jeux, nous avons vu que certains utilisateurs continuaient à essayer la même technique. Heureusement, une tête du défenseur central vers le ballon fait en sorte que le gardien recommence le jeu sans être distrait », a-t-on précisé.

Bien sûr, il a encore des sujets en suspens. « Nous voulons le mode édition, pour pouvoir inviter un ami et jouer à des jeux via le réseau. On veut surtout pouvoir étendre les fonctions contre la machine et le nombre d’équipes jouables ». Le calendrier eFootball nous situe déjà au moins à la fin de l’été. Le rythme doit augmenter.

Source : ElAnalistaDeBits sur YouTube