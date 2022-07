Derniers jours pour obtenir Chapulín Colorado dans Fall Guys

Fall Guys célèbre depuis le 9 juillet la figure de Chapulín Colorado. Le personnage charismatique est disponible à la vente dans la boutique en jeu jusqu’au 13 juillet. Pendant cette période, vous pouvez échanger vos haricots contre le costume de Chapulín, une carte de visite et l’un de ses célèbres gestes. Mais il existe une alternative où vous pouvez gagner un costume complet.

Comment puis-je obtenir le costume d’El Chapulín Colorado dans Fall Guys ?

Mediatonic et Epic Games proposent une campagne promotionnelle où vous pouvez gagner l’un des trois costumes tirés au sort. Pour ce faire, vous devez montrer votre talent et votre créativité en construisant votre propre haricot rouge en carton. Les critères de sélection prendront en compte l’utilisation du thème (c’est-à-dire Fall Guys avec Chapulín), l’originalité et la créativité du cadre. Les gagnants seront annoncés à partir du 1er août.

Suivez ces étapes:

Téléchargez, imprimez et assemblez votre bean via ce lien Drive. Créez une scène/diorama avec des objets et des matériaux autour de vous qui représentent une aventure de Chapulín au sein de Fall Guys. Incorporez votre haricot rouge avec élégance sur la scène. Prenez une photo et partagez-la sur Twitter ou Instagram avec le hashtag suivant : #AlubiasColoradasFG

Si vous préférez éviter de tenter le sort, vous avez la possibilité d’acheter le costume et ses accessoires. Le paquet qui comprend la partie supérieure et inférieure est en vente pour 800 grains, soit en échange un peu moins de 7,99 euros. Si vous préférez ajouter votre carte de visite et votre geste au lot, le prix monte à 1000 haricots, soit 7,99 euros là-bas.

Rappelons que le costume et ses accessoires resteront en boutique jusqu’au 13 juillet. Une fois qu’ils auront disparu, vous devrez attendre une prochaine rotation du contenu.

Source: Les gars de l’automne Twitter