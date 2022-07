The Walking Dead Last Mile annonce une bêta ouverte : c’est le jeu Facebook à décisions collectives

Alors que la série tire à sa fin, Skybound Entertainment et Genvid Entertainment ont uni leurs forces pour créer The Walking Dead: Last Mile, un nouveau jeu vidéo interactif qui fera ses débuts exclusivement sur Facebook Gaming sans téléchargement ni installation requis. . La bêta ouverte commence aujourd’hui le 11 juillet avec un prologue qui introduira chaque jour un nouveau contenu d’histoire et durera quatre mois. Chez Netcost nous avons eu un premier contact avec les développeurs et nous vous disons quelles sont les clés du projet.

Le jeu fonctionne sur n’importe quel appareil compatible avec Facebook car il ne nécessite aucune installation. Ses créateurs ont mis l’accent sur le fait que le jeu n’est pas gratuit, mais plutôt un produit entièrement gratuit. Le journaliste Stephen Totilo, d’Axios Gaming, est intervenu pour demander quel est leur modèle économique, auquel ils ont répondu que Meta avait payé l’exclusivité du projet.

The Walking Dead : Last Mile sera accompagné d’une émission en streaming sur Facebook Watch. Selon l’étude, il utilisera une production avec des valeurs télévisuelles, un aspect qu’ils ont souligné pour faire comprendre l’importance de ce format. Yvette Nicole Brown animera l’émission hebdomadaire sur Facebook Watch aux côtés de Felicia Day. Tous deux expliqueront aux téléspectateurs comment aider les survivants durant leur périple. Ils promettent des réflexions sur l’histoire avec des invités spéciaux, qui dévoileront les décisions prises par la communauté. De plus, Day jouera en streaming, même avec les joueurs à des moments particuliers.

Les marcheurs survivants… et l’hiver

Le titre est conçu pour être la communauté qui façonne l’histoire et aide à façonner le canon de l’univers The Walking Dead. Le prologue permettra également aux joueurs d’expérimenter les mécanismes et de partager leurs commentaires avec les développeurs. Cela leur permettra de se concentrer sur l’expansion du projet et l’amélioration du gameplay. Quant à la structure, l’histoire sera divisée en trois actes de quatre semaines chacun, pour l’instant jusqu’en novembre. Netcost a demandé à Jacoc Navok, PDG de Genvid, ce qui se passerait si un utilisateur manquait l’une de ces histoires. Le tout sera collecté dans une archive ouverte à tous les joueurs, il sera donc possible de se rattraper.

Lors de la construction du produit, Genvid a fait appel à Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead. Bien que les personnages principaux soient conçus à partir de zéro par les développeurs, le protagoniste que nous gérons peut être créé à l’aide d’un simple éditeur, qui offre la possibilité de le personnaliser à notre goût et de sélectionner 12 types de compétences.

La dispute se déroule à Prosper Landing, un territoire reculé de l’Alaska, aux États-Unis, qui a été totalement isolé. Ils devront survivre non seulement aux marcheurs, mais aussi à l’hiver glacial. Dans cette situation sombre, comment parviendront-ils à obtenir les ressources nécessaires ?

Il existe plusieurs factions différentes, il y aura donc bien sûr des frictions entre elles. Ceux qui vivent dans le village (Abe, Marlena, Remi et Doc) maîtrisent l’art de la survie de base, ils ont de la nourriture et une maison confortable. Le problème est qu’ils manquent de carburant et de prouesses au combat. En revanche, dans les installations de la centrale électrique, ils disposent du carburant convoité, mais les vivres sont rares. Dirigée par Tara, l’ancienne responsable de ces installations, la faction est plus petite que la précédente (Ladi, Wyatt et Sara).

Comment est-ce décidé dans The Walking Dead : Last Mile ?

L’une des clés du système de progression sont les soi-disant points d’influence, qui sont utilisés pour prendre les décisions qui se ramifieront dans l’histoire. Ils sont obtenus en accomplissant des missions, et c’est déjà connu, plus il y a de risques, plus il y a de récompenses. La partie jouable opte pour la simplicité, puisque l’équipe préfère concentrer ses efforts sur la narration. Cela indique que l’action se limite aux clics de souris ou aux touches du doigt sur les terminaux mobiles de la cible (avec des scores plus élevés si vous frappez la tête), tandis que les mini-jeux sont très faciles à compléter. Nous avons vu le mini-jeu de pêche classique et un autre dans lequel nous préparons le poisson pour la consommation et la conservation. Une autre activité consiste à construire différentes structures pour notre abri.

Le système de décision est collectif et fonctionne, comme nous l’avions prévu, en investissant des points d’influence. Une question oui ou non est fournie et le vote est ouvert pendant une période de temps spécifiée. Au final, la réponse avec le plus de points l’emporte. Dans la démonstration qu’ils ont partagée, ils ont également présenté les activités de voyage, dans lesquelles nous obtenons des ressources. Nous devrons être très prudents au cas où nous rencontrions un groupe de promeneurs, auquel cas nous serons obligés d’utiliser des armes (fusils, fusils, couteaux, etc.).

The Walking Dead: Last Mile est disponible via Facebook Gaming, il peut donc être joué sur des appareils mobiles PC, iOS et Android.