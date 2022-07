Nvidia DLSS déjà disponible dans 200 jeux et applications, et d’autres à venir

À ce jour, plus de 110 jeux ont activé ou annoncé la prise en charge d’AMD FSR, mais la technologie DLSS de Nvidia détient toujours une avance. Du côté vert, environ 200 jeux et applications prennent en charge DLSS jusqu’à présent.

L’adoption de DLSS a considérablement augmenté avec l’introduction de plugins dans les principaux moteurs de jeu. Actuellement, la liste des jeux et applications disponibles et à venir prenant en charge DLSS s’élève à 200, y compris de nouveaux titres tels que Loopmancer et Hell Pie, tous deux sortis en juillet. En septembre, deux autres jeux bénéficieront du support DLSS et du ray tracing : Le Seigneur des anneaux : Gollum et Steelrising. Enfin, la technique d’upscaling de Nvidia sera également disponible dans Warhammer 40,000 : Darktide et A Plague Tale : Requiem au lancement.

Loopmancer, qui sortira le 13 juillet, bénéficiera de manière significative de la mise en œuvre de DLSS, avec des performances en «mode Performance» DLSS triplant presque par rapport à l’exécution du jeu en 4K natif avec RTX 3080 (associé à un i9-12900K et 32 ​​Go de RAM sur Win 11), passant de 28,7 FPS à 84,3 FPS. Les performances sur Hell Pie, dont la sortie est prévue le 21 juillet, s’amélioreront également, mais pas autant que dans Loopmancer. La plus grande amélioration a été remarquée sur le RTX 3060, car les performances ont plus que doublé, passant de 55,8FPS à 129,2FPS.

Également quelque peu lié au support DLSS, Lumote: The Mastermote Chronicles prend désormais en charge DLAA, le mode anti-aliasing basé sur l’IA de Nvidia.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Préférez-vous Nvidia DLSS à AMD FSR ? S’il ne pouvait y en avoir qu’un, lequel choisiriez-vous ?