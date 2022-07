Dans quelle couche se trouve le diamant dans Minecraft ?

On se souvient tous de la phrase mythique de Marilyn Monroe dans Gentlemen Prefer Blondes. « Les diamants sont les meilleurs amis d’une fille. » La pauvre Marilyn n’était pas sans raison, mais elle n’était pas au-delà non plus. Parce que les temps ont changé et que désormais les diamants sont le meilleur ami de tout joueur Minecraft qui se respecte. L’objet le plus convoité du jeu de Mojang. Crème de la crème. Le motif tardif de nos voyages à travers les grottes et les donjons. Le matériau ultime pour créer les meilleurs outils, armes et armures. Bien sûr, ce n’est pas seulement le plus convoité, mais aussi l’un des plus difficiles à trouver.

Minecraft, dans quelle couche se trouve le diamant ?

Les blocs de diamant sont si rares qu’ils ne se trouvent que dans 0,0846% des pierres entre les niveaux 2 et 16 de Minecraft. Maintenant, les veines de diamant viennent généralement en groupes de huit blocs, donc en trouver un vaudra tout le temps et les efforts que vous y consacrerez. Par exemple, avec 24 diamants (trois de ces veines), nous pourrions faire partie de l’armure de netherite, la meilleure du jeu.

Dans tous les cas, là où nous avons le plus de chances de voir des diamants, c’est entre les couches 5 et 12. N’oubliez pas que pour savoir dans quelle couche vous vous trouvez, appuyez simplement sur F3 sur l’ordinateur, indiquant ainsi votre position actuelle et la couche dans laquelle vous vous trouvez. (Paramètres – Monde – Paramètres du jeu – Afficher les coordonnées). Et s’il sert également d’orientation, le socle rocheux est considéré comme la couche 0.

L’astuce consiste à creuser les escaliers jusqu’à la couche 11 et une fois là-bas, faire notre propre mine. Ou ce qui revient au même, commencez à créer des couloirs horizontaux et perpendiculaires qui nous permettent de tout explorer et de trouver le diamant. Les gens ont tendance à choisir 11 sur 12 pour se protéger des lacs de lave, qui sont très dangereux à partir de cette profondeur.

Comment extraire le diamant dans Minecraft ?

Nous avons besoin de deux choses pour extraire des diamants dans Minecraft. L’un est obligatoire et l’autre est une recommandation personnelle. L’obligatoire est une pioche en fer. Si nous cassons le minerai avec un outil fait d’un autre matériau, rien ne sortira. La chose recommandée est un seau d’eau, car le diamant est habitué à fréquenter des amitiés dangereuses, ce qui est un euphémisme pour les rivières de lave.

Si vous en avez assez de dépenser en pioches en fer, vous pouvez également investir vos premiers diamants dans la création d’une table d’enchantement et la fabrication d’une pioche de fortune. Dans celui-ci, le canal de réparation ne fait pas mal non plus. A long terme ça vaut le coup.

Le reste ne pourrait pas être plus facile et plus intuitif. Celui qui veut quelque chose lui coûte, et comme le reste du progrès dans Minecraft, les diamants sont une question de patience et de persévérance plus que de chance ou de difficulté.