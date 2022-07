NBA 2K23 continuera sans une version nouvelle génération pour PC et Nintendo Switch

Dans la section FAQ du site NBA 2K, les créateurs du prochain jeu de la saga ont confirmé qu’il n’y aura pas de version next-gen pour PC ou Nintendo Switch. « C’est une possibilité pour laquelle l’équipe est enthousiasmée », lit-on dans l’explication, « mais pour l’instant, nous nous sommes concentrés sur l’optimisation de NBA 2K23 pour les nouvelles consoles tout en gardant l’expérience fraîche ou innovante pour les joueurs sur d’autres plates-formes. Nous continuera d’étudier la possibilité à l’avenir. »

Bien que ce soit la même politique que la franchise a toujours affichée (la version remaniée pour PS4 et Xbox One a également pris son temps pour atteindre PC), beaucoup s’attendaient à ce que NBA 2K23 apporte déjà la mise à jour au reste des plateformes, eh bien, non Ce n’est plus le troisième opus de la série avec des versions de nouvelle génération. Mais vu ce qui a été vu, il va falloir patienter encore un peu.

NBA 2K23 et ses 5 couvertures différentes

En plus de ces types de détails, nous avons connu ces dernières heures toutes les couvertures de NBA 2K23, ni plus ni moins que cinq. Devin Booker, la star des Phoenix Suns, jouera dans deux d’entre eux (l’édition standard et l’édition cross-gen numérique de luxe), Michael Jordan, le 23 le plus célèbre de l’histoire, fera de même avec deux autres (le championnat édition et l’édition Michael Jordan), et Diana Taurasi et Sue Bird (respectivement du Phoenix Mercury et du Seattle Storm) seront les visages de l’édition WNBA, uniquement disponible aux États-Unis et au Canada.

Un mode de jeu légendaire de NBA 2K11 revient

À part les couvertures, NBA 2K23 ramènera The Jordan Challenges, un mode de jeu dont nous sommes tombés amoureux dans NBA 2K11. Nous devions y recréer 10 moments illustres de la meilleure ligue de basket-ball du monde. Maintenant, ils seront 15, ils se concentreront sur le GOAT et ils proposeront de reproduire tous leurs exploits de la scène universitaire, les réalisations en équipe nationale et d’autres moments forts de leur carrière, le tout avec des commentaires de rivaux, coéquipiers et grands noms du monde du sport.

Ce sera l’une des grandes nouveautés de NBA 2K23, dont nous pourrons profiter à partir du 9 septembre 2022 prochain, lorsque le jeu sortira sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X | S dans sa version nouvelle génération.

Source | GameSpot