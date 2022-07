Quand se termine la nouvelle saison de Fall Guys ?

Comme le phénix, Fall Guys renaît de ses cendres. Ce célèbre jeu de société était très à la mode pendant les mois de confinement, mais depuis, ses chiffres baissent lentement mais inexorablement. Et quand cela semblait voué à l’échec, Mediatonic et Devolver Digital ont pris la meilleure décision possible : le rendre gratuit. Maintenant, le jeu est gratuit pour tout le monde et tout le monde peut essayer ce croisement hilarant et hautement recommandé entre Yellow Humour, Ninja Warrior et le Grand Prix. De plus, le jeu n’est plus exclusif aux consoles Steam et Sony (PS4 et PS5), et est également disponible désormais sur Nintendo Switch, Epic Games Store, Xbox One et Xbox Series X|S.

Depuis cette décision, le nombre de Beans Cudeiros et de génisses n’a cessé de croître. Fall Guys traverse une deuxième jeunesse en tant que free to play qui l’a également amené à régénérer son système de saison. Même si c’était au tour de la saison 7, avec le changement de modèle les chiffres ont été redémarrés et nous sommes de retour dans la saison 1. Et bien que celles d’avant celle-ci aient commencé à s’étirer jusqu’à six mois dans le temps, ce redémarrage permettra également mises à jour plus rapidement et la prochaine est prévue pour le mois d’août.

Fall Guys, quelles sont les saisons?

Comme le reste des jeux de bataille royale et de service, Fall Guys est divisé en saisons de plusieurs mois. Chaque fois que vous en terminez un, le jeu est mis à jour avec de nouvelles épreuves, des décorations thématiques et des récompenses à débloquer. Nous avons d’une saison à l’autre pour jouer le plus de fois possible et ainsi faire monter de niveau notre personnage et gagner de nouveaux costumes et objets skins.

Quand la saison Fall Guys se termine-t-elle?

En ce moment, nous sommes plongés dans la saison 1 : Gratuit pour tous !, qui serait en fait la saison 7, mais le nombre a été réinitialisé en devenant Fall Guys free to play. Il sera disponible du 21 juin 2022 au 29 août 2022.

Parmi ses nouveautés, il comprend de nouveaux parcours (Henaillo, circuit de vitesse, volley), de nouveaux obstacles (combas, sols rebondissants, super balles) et de nouveaux défis. À partir de cette date, nous passerons à la saison 2, avec un motif tardif encore à annoncer.

Toutes les saisons de Fall Guys