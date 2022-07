Le redémarrage de Xbox Fable obtient une nouvelle piste narrative

Le redémarrage de Fable de Playground Games est en préparation depuis cinq ans maintenant, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de voir enfin le jeu en action. Il semble que le jeu pourrait subir d’autres changements en coulisses, car le jeu a désormais une nouvelle piste narrative principale.

Anna Megill, anciennement connue pour son travail sur des jeux comme Dishonored : Death of the Outsider, Control, Guild Wars 2 et même le prochain jeu Avatar d’Ubisoft, a maintenant rejoint Playground pour travailler sur le prochain chapitre de Fable.

Nous n’avons vu guère plus qu’une bande-annonce du logo CG jusqu’à présent, mais des rumeurs précédentes ont réclamé une fenêtre de sortie de 2023 à 2024 pour Fable.

Fable a commencé sa vie au début des années 2000 en tant que jeu Xbox original. La série s’est poursuivie à l’ère de la Xbox 360 avec Fable 2, mais la série a ensuite suivi une tendance à la baisse, avec Fable 3, un spin-off de Kinect et un jeu d’exploration de donjon coopératif annulé. Le redémarrage de Fable marquera « un nouveau départ » pour la franchise lorsqu’elle arrivera finalement.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Alors que beaucoup d’entre nous espéraient que Fable serait une des premières exclusivités de la génération Series X/S, tous les signes indiquent que le jeu aura lieu dans au moins deux ans.