The Last of Us Part I « n’est pas un quartersaver », c’est le jeu "le plus méticuleux de toute ma carrière"

The Last of Us Part I a été développé comme un remake complet, ce qui indique que les graphismes ont été améliorés et que le gameplay a été ajouté à l’original. Cependant, certains acteurs pensent que le projet est une sorte de ponction d’argent. Robert Morrison, maintenant au Bend Studio, a été l’un des animateurs impliqués dans son développement. Grâce à son compte Twitter personnel, il a non seulement défendu le titre, mais a également assuré qu’il s’agissait du projet le plus méticuleux de tous sur lesquels il avait travaillé.

Le créatif a paraphrasé ceux qui pensent que ce remake n’est qu’un simple coup de main, pour ensuite partager son point de vue sur la question. « C’est en fait le projet le plus méticuleusement construit que j’ai jamais vu ou auquel j’ai participé de toute ma carrière. Le plus haut niveau de soin et d’attention aux détails possible.

Controverse avec le prix?

Un utilisateur lui a dit d’aller plein tarif et Morrison a répondu ce qui suit : « Le prix du jeu est hors de mon contrôle et la valeur est subjective pour chacun. Vous pouvez décider vous-même si vous le voulez ou non. Tout ce que je dis, c’est que je suis en admiration devant le travail qui a été accompli par un groupe incroyable de personnes, une immense passion s’y est investie. »

Michael Mumbauer, également membre de l’équipe PlayStation, a rappelé que The Last of Us avait été remasterisé avec de meilleures textures et un framerate plus élevé. Pourtant, « ce sera l’expérience ultime. Je peux imaginer que les nouveaux joueurs seront reconnaissants de jouer ce chef-d’œuvre de cette manière. Si cela ne tenait qu’à moi, toutes les sagas que j’aime recevraient ce traitement.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre sur PS5 et plus tard sur PC. Il a déjà été confirmé de combien d’espace minimum vous avez besoin sur le disque dur. The Last of Us Part II est toujours exclusif aux consoles PlayStation.

Source | Robert Morrisson (Twitter)