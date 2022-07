Les mises à jour de SteamDB font allusion à Returnal pour PC

Returnal a été un énorme succès sur PS5 au lancement et maintenant un an plus tard, il semble que le jeu se dirigera vers PC. Une page SteamDB pour le jeu a été découverte en mai, et des mises à jour récentes indiquent une annonce imminente.

Bien que Sony n’ait pas encore annoncé Returnal pour PC, la société y travaille. Les mises à jour récentes sur le back-end de SteamDB font référence aux modes et au contenu du jeu. confirmant que la page portant le nom de code est un espace réservé avant l’annonce de Returnal pour PC.

Les sources de VGC ont également montré des images du jeu en cours d’exécution sur PC, et auparavant, l’écran des paramètres du PC du jeu a été divulgué en ligne. Returnal était également l’un des jeux mentionnés dans la fuite GeForce Now, qui a été largement exacte jusqu’à présent.

Plus tôt cette année, Sony a révélé son intention d’apporter la moitié de ses jeux sur PC d’ici 2025. Cette année, nous avons eu des annonces PC pour The Last of Us Part 1, ainsi que Spider-Man Remastered & Miles Morales. Nous attendons également Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PC, et il est prévu que Ghost of Tsushima soit également annoncé sur PC.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Je voulais jouer à Returnal depuis son lancement, mais j’attendais une vente. Chercherez-vous à le récupérer s’il passe au PC?