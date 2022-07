Assassin’s Creed Liberation HD ne peut plus être acheté sur Steam et un avertissement suggère qu’il ne sera pas possible de le télécharger

Ubisoft s’apprête à abandonner l’un de ses jeux vidéo, ni plus ni moins qu’Assassin’s Creed Liberation HD. Le classique PS Vita, sorti plus tard sur consoles de salon et PC, compte ses heures sur Steam. La page officielle du jeu vidéo sur la plateforme recueille deux avis : le premier indique qu’il n’est plus possible de l’acheter ; le second, qui sera totalement retiré à partir du 1er septembre.

À d’autres occasions, les joueurs ont pu télécharger des titres qui n’étaient plus officiellement achetables sur Steam. Cependant, ce cas est différent : une fois cette date écoulée, tout semble indiquer qu’il ne sera pas non plus possible de le télécharger, qu’il soit conservé en bibliothèque ou non.

Assassin’s Creed Liberation HD sur Steam.

La version d’Assassin’s Creed Liberation HD qui sortira de la plateforme est celle qui était initialement commercialisée. Le jeu est également inclus dans le cadre d’Assassin’s Creed 3 Remaster.

Fermeture des anciens serveurs de jeux Ubisoft

Il semblerait qu’Ubisoft passe le balai, le même qui va prendre à la fois Assassin’s Creed Liberation HD et les serveurs d’une bonne poignée d’anciens jeux de la firme française (dont ceux de cet opus de la saga des assassins). Date? Exactement le même, le 1er septembre prochain. Netcost a interrogé Ubisoft France sur le sort du jeu et attend une réponse.

Ubisoft en a parlé : « La fermeture des serveurs de certains jeux plus anciens nous permettra de concentrer nos ressources sur l’offre d’expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents et plus populaires. »

Assassin’s Creed Liberation HD est un jeu vidéo qui commence à partir du troisième volet, mais raconte une histoire indépendante mettant en vedette Aveline, la première protagoniste féminine de la saga. Situé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le joueur se lance dans une aventure antérieure à la guerre d’indépendance américaine.

Source | VG24/7, Steam