La mise à jour « next-gen » de PUBG sera lancée demain – bien qu’elle manque sur PS5

PUBG: Battlegrounds reste l’un des tireurs de bataille royale les plus populaires actuellement, en particulier à la suite de sa sortie gratuite. Cela étant dit, jusqu’à présent, le jeu n’offrait aucune mise à niveau pour les utilisateurs de PS5 et de la série X | S. Lancée demain, la mise à jour « next-gen » apporte de nombreuses améliorations à tous les niveaux, mais beaucoup moins sur PS5.

À partir de demain, le 12 juillet, les joueurs PUBG sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S bénéficieront d’un certain nombre d’améliorations graphiques et de performances. Sur Xbox Series X, le jeu fonctionnera désormais à une résolution 4K tout en offrant à la fois FXAA (anti-aliasing approximatif rapide) et TAA (anti-aliasing temporel). La série S offre des paramètres similaires à l’exception de la résolution, qui a été réduite à 1440p – bien qu’elle soit encore bien améliorée par rapport à l’offre précédente de seulement 1080p.

La PlayStation 5 voit également de nombreuses améliorations, bien qu’étant toujours une application PS4 native sans version PS5 sur mesure, la résolution n’est augmentée qu’à un modeste 1440p tout en ajoutant TAA et FXAA, la mettant en ligne avec la version de la série S malgré le La PS5 étant plus puissante.

Les premières réactions à l’annonce de la version PS5 semblent être de la déception, d’autant que cette mise à jour arrive un an et demi après le lancement des systèmes (qui ajoutaient déjà 60fps à PUBG à l’époque). Bien sûr, 1440p est toujours une résolution respectable, mais il est compréhensible que les propriétaires de PS5 soient déçus par cette mise à jour. Espérons que le jeu obtiendra une version PS5 appropriée et sur mesure à un moment donné dans le futur.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Que pensez-vous de ces améliorations ? Êtes-vous déçu par la version PS5 ? PUBG corp / Krafton aurait-il dû faire plus ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.