Taika Waititi parle de la fin surprise de Thor : Love and Thunder

Thor : Love and Thunder, le nouveau film UCM et quatrième volet de la saga Thor, est déjà dans les salles et avec lui une bonne poignée de surprises et de révélations, notamment dans ses scènes post-génériques, tout comme Marvel nous a habitués aux studios. Maintenant, et après sa première, sa réalisatrice, Taika Waititi, a voulu parler de l’une de ces dernières surprises qui fait tant parler parmi les fans, notamment en raison des implications qu’elle pourrait avoir pour l’avenir. Nous avertissons des spoilers de la fin de Thor: Love and Thunder à partir du paragraphe suivant.

Taika Waititi déroule une scène post-générique

Ainsi, la première des scènes post-générique, comme nous vous l’avons expliqué le jour même de sa première, nous montre un Zeus convalescent joué par Russell Crowe accompagné de certaines de ses demoiselles qui pansent leurs blessures après leur combat avec Thor. Juste à ce moment, et après avoir juré de se venger du dieu du tonnerre, Hercule apparaît, à qui il ordonne d’achever Thor. Maintenant, Taika Waititi a parlé d’Hercule dans le MCU :

« Kevin voulait vraiment que je le fasse, et oui, Brett est incroyable. Il est génial », dit Waititi à propos de l’acteur choisi pour jouer Hercule, Brett Goldstein. Bien sûr, il assure qu’il ne connaît pas l’avenir du personnage dans l’UCM et s’il est destiné « aux futurs films de Thor ou à quelque chose de complètement différent ».

Le réalisateur termine son discours en rappelant à quel point les spectateurs ont été émus à l’apparition d’Hercule : « C’était un si grand moment dans le cinéma dans lequel il est apparu, que les gens sont devenus fous. J’étais tellement éxcité. » Nous verrons comment Marvel Studios aborde l’avenir d’Hercule en action réelle, bien qu’il semble qu’il optera pour Thor. Dans les bandes dessinées, ils étaient d’abord rivaux, mais sont ensuite devenus de grands amis. De plus, Hercule a fait partie des Avengers et même des Gardiens de la Galaxie.

