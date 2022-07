PlayStation Talents ouvre l’appel pour la neuvième édition de ses récompenses

Le programme PlayStation Talents confirme l’ouverture de l’appel aux récompenses de sa neuvième édition. Les studios indépendants de notre pays auront jusqu’au 30 septembre pour soumettre leurs propositions, ce que vous pouvez faire sur le site officiel du programme.

Toutes les catégories de la neuvième édition des PlayStation Talents Awards

meilleur jeu de l’année

Meilleure idée originale

Meilleure conception de jeu

Meilleure histoire originale

Meilleure musique originale

Meilleur jeu artistique

Meilleur pitch de jeu

Meilleur jeu pour la presse

Engagement PlayStation

Meilleure idée pour PlayStation VR

Meilleure idée pour DualSense

L’édition de cette année comprend deux catégories inédites. Le premier, Best Game Pitch, récompensera « la capacité des participants à exprimer les points forts de leurs projets ». La seconde, Meilleure idée pour DualSense, recherche le projet qui tire le plus ingénieusement parti des capacités du contrôleur PS5, telles que le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs.

Campus Expérience Fondation Real Madrid

Tous les gagnants recevront un accès aux kits de développement PS5 et PS4 et verront leur jeu vidéo publié sur les deux plateformes. De plus, celui qui remportera le prix du meilleur jeu de l’année recevra 10 000 euros pour financer son projet. Cette injection d’argent s’accompagnera du transfert « d’un espace pour son développement dans l’un des sites du PlayStation Talents Games Camp ». Ce lieu pour parfaire son développement sera complété par « les conseils des meilleurs professionnels du secteur en matière artistique, marketing, commercial et de développement ». Ils participeront également à une campagne promotionnelle dans les propres médias de PlayStation France.

Dans l’édition 2021, c’était Dark Life Excalibur, de ZERO Studios, le gagnant du meilleur jeu de l’année. Voir la liste complète sur ce lien. En revanche, le programme a été impliqué dans la polémique cette année après l’abandon de quatre études en raison de différences contractuelles.

