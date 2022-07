Il faut que Two vende 7 millions d’exemplaires en un an

It Takes Two a été l’un des plus grands succès surprises de 2021. Développé par Hazelight Studios of A Way Out, le dernier titre coopératif primé du studio indépendant s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires en un an seulement.

Annoncé par Hazelight Studios sur Twitter, le développeur a déclaré : « Plus de 7 MILLIONS vendus !! Voici Cody (@theBaldeDrama) et Cutie « célébrant » la dernière étape incroyable pour #Il faut être deux [seen below].”

Comme mentionné, It Takes Two est le dernier jeu du studio indépendant Hazelight, qui s’est jusqu’à présent principalement concentré sur les expériences de coopération en canapé – avec un grand succès.

Le jeu précédent du studio – A Way Out – qui est sorti en 2018 a réussi à se vendre à plus de 3,5 millions d’exemplaires en 2021, et donc voir It Takes Two doubler ce chiffre en un an est vraiment impressionnant. De plus, comme il s’agit d’un titre coopératif local, cela indique que le jeu a techniquement été joué par au moins 14 millions de personnes.

It Takes Two a remporté le jeu de l’année aux Game Awards 2021 et a déjà confirmé qu’une adaptation cinématographique est en cours. Il sera intéressant de voir ce que Josef Fares et l’équipe de Hazelight Studios feront ensuite, en particulier à la suite du succès retentissant de It Take Two.

