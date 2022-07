Captain America 4 confirme son réalisateur, responsable du naufrage d’une saga monstrueuse

Acteur qui a repris le flambeau de Captain America dans le MCU suite aux événements de la série Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie jouera dans Captain America 4 (titre provisoire), un prochain film de Marvel Studios dont le réalisateur vient d’être annoncé . Ainsi, le cinéaste Julius Onah, réalisateur devenu célèbre pour avoir réalisé Le Paradoxe de Cloverfield en 2018, réalisera ce nouveau film dont on sait si peu de choses au-delà du fait que Malcolm Spellman et Dalan Musson sont en charge du scénario après avoir travaillé sur le de la série Falcon et Winter Soldier de Disney+.

Falcon revient au MCU en tant que Captain America

Et on se dit que Julius Onah a ruiné la saga Cloverfied avec le volet le moins bien noté de la franchise – sorti directement sur Netflix – après les surprenants débuts du même avec Monstrous de Matt Reeves en 2008. Le réalisateur du prochain Captain America 4 est également responsable de les films The Girl is in Trouble et Luce ainsi que de nombreux courts métrages.

Pour l’instant, on ne sait rien de l’intrigue de ce quatrième volet, bien qu’elle puisse être étroitement liée au dénouement de la série Falcon and the Winter Soldier, avec la fille de Red Skull, Sin, en méchante. Quoi qu’il en soit, les dernières rumeurs laissent entendre que l’on pourrait voir le nouveau Cap avec Bucky dans le prochain Black Panther : Wakanda Forever sous forme de caméos. Bien sûr, il n’y a toujours pas de date pour le tournage de Captain America 4 ni pour sa sortie en salles, il faudra donc encore du temps pour le voir.

Les réalisateurs des précédents épisodes de Captain America dans le MCU sont Joe Johnston (Jurassic Park III, Jumanji) et les frères Russo (Captain America : The Winter Soldier, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, tous d’entre eux de Marvel Studios, en plus d’autres films pour d’autres sociétés de production).

Source | ScreenRant