The Boys Saison 4 sera une guerre entre extrême gauche et extrême droite

La troisième saison de The Boys vient de se terminer et elle l’a fait avec style. Une explosion de combats, de viscères et d’as dans la manche qui ont servi à consolider la série Amazon Prime Video et à ratifier sa grande forme. C’est l’une des meilleures séries de la grille télévisée et c’est pourquoi il y a des sups, des héroïsmes et du sang pendant un certain temps. La quatrième saison est déjà confirmée, elle commencera à tourner en août et au cours des dernières heures, nous avons su de quoi parleront ses intrigues et quel sera le thème central des nouveaux épisodes.

« Je pense que nous avons quitté Homelander et Starlight à un moment vraiment intéressant. À partir de maintenant, ils seront en désaccord. Elle a quitté The Seven et rejoint The Boys », a expliqué Eric Kripke, le showrunner de la série. « Mais au-delà de ça, il y a un groupe d’extrême gauche jeune et libéral qui suit Starlight et qui apportera autant d’avantages que de complications. Il en va de même pour Patriota, qui vient de découvrir les Home Teamers, un autre genre de groupe d’extrême droite comme MAGA (le slogan de Trump, Make America Great Again). La société s’est scindée en deux factions et c’est ce que nous allons commencer à voir dans la saison 4. Ils ne vont pas s’écouter et ils vont juste avoir fou. de plus en plus. Ce sera le grand thème de la saison 4. »

Sur les traces de la bande dessinée, avec des nuances

« Je ne pense pas non plus que je gâche tout en admettant que la campagne de Dakota Bob et Neuman à la vice-présidence des États-Unis est en fait un plan secret de Vought pour infiltrer la Maison Blanche, avec toutes les complications qui en découlent », poursuit-il Kripke. « C’était le scénario final et le plus important que Garth Ennis (l’auteur de The Boys) a fait dans les bandes dessinées, mais cela ne indique pas que nous allons faire de même. Vous devrez attendre de voir comment nous déplacerons le pièces dans ce jeu d’échecs pour savoir comment. » Nous allons raconter cette histoire. »

Cette petite grande nuance entre l’adaptation télévisée et l’œuvre originale était l’une des choses sur lesquelles nous avons réfléchi dans « The Boys Herogasm, 7 différences entre l’orgie des bandes dessinées et la série ». Bien qu’on ait adoré l’épisode phare de cette saison, le super-héros bukkake, dans les romans graphiques la conspiration et la politicaillerie allaient toujours un peu plus loin, au point d’oser imputer le 11 septembre au gouvernement des États-Unis, totalement manipulé par Vought. Si Kripke est sérieux dans son intention de faire de la quatrième saison la plus politique de toutes, il pourrait finir par ajouter l’ingrédient manquant pour rendre The Boys encore plus spectaculaire (et controversé) si possible.

Source | GameSpot