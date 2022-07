Blizzard met fin au développement de Heroes of the Storm

Blizzard a commencé à ralentir le développement de Heroes of the Storm il y a quelques années et maintenant, il semble que l’équipe soit prête à passer à autre chose pour de bon. À l’avenir, le MOBA de Blizzard passera essentiellement en mode maintenance, garantissant que le jeu reste opérationnel mais sans autre contenu prévu.

Blizzard a annoncé le changement dans un article de blog à la fin de la semaine dernière, remerciant les fans d’avoir soutenu le jeu au fil des ans, mais a confirmé que tout comme StarCraft, le développement de Heroes of the Storm s’arrêterait encore plus.

« Ce mois de juin marque le septième anniversaire de Heroes of the Storm. Combinant des personnages légendaires de tous nos univers, il a naturellement réuni les joueurs dans une expérience vraiment unique. Heroes et sa communauté abritent certains des joueurs les plus passionnés du monde entier et nous nous engageons à faire en sorte que vous puissiez continuer à profiter de vos aventures à travers le Nexus. ”

« À l’avenir, nous prendrons en charge Heroes d’une manière similaire à nos autres jeux de longue date, StarCraft et StarCraft II. À l’avenir, nous continuerons les roulements saisonniers et les rotations de héros, et bien que la boutique en jeu restera opérationnelle, il n’est pas prévu d’ajouter de nouveau contenu à acheter. Les futurs correctifs se concentreront principalement sur la durabilité du client et la correction des bugs, avec des mises à jour d’équilibre à venir au besoin.

Les joueurs recevront une monture Epic Arcane Lizard dans le cadre du patch de la semaine prochaine pour le jeu en guise de remerciement à ceux qui jouent encore au jeu. Comme d’autres titres hérités de Blizzard, le jeu recevra toujours des mises à jour pour s’assurer qu’il fonctionne sur les PC modernes et l’équilibre occasionnel ou le correctif de bug.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Heroes of the Storm n’a jamais été le MOBA numéro un au monde, mais il a bien fonctionné pendant quelques années là-bas. Il m’a toujours semblé que le manque de succès de l’esport est ce qui a conduit les plus hauts gradés à vouloir réduire le jeu. Vous étiez nombreux à jouer à HOTS à l’époque ?