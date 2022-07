Pokémon GO Community Day juillet 2022 avec Starly : date, bonus et recherche spéciale

Nous savons déjà quand aura lieu notre rendez-vous mensuel avec Pokémon GO. La journée communautaire de juillet 2022 se concentrera sur Starly, le Pokémon Starling, et aura lieu le 17 juillet entre 11h00 et 14h00 heure locale. Ci-dessous, nous allons passer en revue tous les détails de ses recherches spéciales, de ses bonus et de ses raids.

Journée communautaire juillet 2022 : Starly

Pendant les heures de l’événement, non seulement Wild Starly apparaîtra plus fréquemment, mais la recherche spéciale « Field Notes: Starly » aura également lieu. Comme toujours avec ce type de recherche, cela coûtera 1 euro et nous pourrons l’acheter pour nous-mêmes ou pour un ami.

Si vous avez un raid ou un pass de combat premium, lorsque l’événement se terminera à 14h00, nous aurons trois heures pour affronter les raids quatre étoiles (de 14h00 à 17h00). Staravia apparaîtra en eux et si nous parvenons à gagner contre lui, plus Starly apparaîtra dans le gymnase où le combat a eu lieu pendant 30 minutes.

Enfin, il convient de rappeler que nous pouvons obtenir des autocollants Starly en tournant des Poképaradas, en ouvrant des cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu, et que tous Starly que nous évoluons vers Staravia pendant l’événement (ou jusqu’à cinq heures après sa fin) sauront l’attaque rapide Tornado. Celui-ci inflige 16 dégâts dans les combats d’entraîneurs et 25 dans les gymnases et les raids.

Bonus de la journée communautaire de juillet 2022

Triple XP par capture.

Double Candy pour attraper des Pokémon.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Double chance de recevoir Candy ++ de Starly en attrapant un Starly.

Prenez des instantanés lors de la journée communautaire si vous voulez une surprise !

Les échanges effectués pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après sa fin nécessiteront 50% de poussière d’étoiles en moins.

Un échange spécial supplémentaire peut être effectué pendant l’événement et jusqu’à cinq heures après sa fin, jusqu’à un maximum de trois par jour.

Source | Pokémon GO Live