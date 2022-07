Apprenez à faire le jour ou la nuit dans Minecraft

Le monde de Minecraft fait la distinction entre le jour et la nuit, un aspect que les joueurs peuvent expérimenter à l’aide de commandes PC. Le jeu de Mojang propose d’innombrables astuces pour pouvoir manipuler certains aspects du titre. Ainsi, dans le tutoriel que nous fournissons ci-dessous, nous expliquons ce que vous devez faire pour choisir s’il fait jour ou nuit dans Minecraft.

Comment faire le jour ou la nuit dans Minecraft

Les tricheurs sont désactivés par défaut en survie, alors assurez-vous d’abord qu’ils sont activés à la fois dans les cartes de survie et en mode créatif. Appuyez sur la touche « T » pour ouvrir la console de commande. Notez que tous les codes commencent par le caractère « / ». Tapez /time set night si vous souhaitez que cela se fasse la nuit. Faites de même avec la commande /time set day si vous voulez que ce soit le jour. Il est également possible de définir des heures spécifiques grâce à des codes numériques, mais il est plus facile de choisir le jour ou la nuit grâce à ces commandes simples.

Karmaland 5 démarre en retard

Certains des streamers les plus connus de la scène nationale participent à la cinquième saison de Karmaland, qui a commencé avec un problème technique occasionnel. La vérité est qu’ils ont dû reporter le rendez-vous au lendemain, le 10 juillet. Mis à part les mésaventures, les premières heures dans Minecraft se sont déroulées normalement et Vegetta777 a remercié les téléspectateurs pour leur présence :

« Merci aux plus de 250 000 personnes en direct. J’ai passé un bon moment! Mardi plus et demain résumé du live d’aujourd’hui ».

Minecraft est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch et appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez essayer gratuitement la version Classic en suivant ces étapes.