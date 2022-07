The Last of Us Part I confirme quand il pourra être pré-téléchargé sur PS5

Le remake du jeu culte de Naughty Dog se prépare pour son lancement. The Last of Us Part I a été officiellement confirmé lors du gala Summer Game Fest (quelques heures plus tôt en fait, puisque PlayStation lui-même l’a divulgué par erreur), et petit à petit de nouveaux détails ont été découverts. PlayStation Game Size, qui surveille l’activité PSN, a partagé quand le préchargement du jeu vidéo sera disponible.

Quand peut-on pré-télécharger The Last of Us Part 1 sur PS5 ?

The Last of Us Part I a déjà une date de sortie sur PS5. Le jeu, qui sera mis en vente le 2 septembre sur la machine de Sony, sortira également sur PC, même si dans ce cas il sera commercialisé quelque temps plus tard. Quoi qu’il en soit, la date de préchargement de la console a été fixée au 26 août, soit une semaine avant ses débuts au format physique et numérique.

Vous savez également combien d’espace vous aurez besoin sur votre disque dur. Ceux qui installeront le titre devront réserver un minimum de 79 Go, une taille qui double celle du remaster PS4.

Ellie et Joel voyagent à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Les nouvelles générations ne connaissent pas d’autre réalité que celle de la survie, puisqu’elles sont complètement étrangères au monde d’avant, le nôtre. Au cours de leur long voyage, ils vivront un voyage émotionnel et rapide, qui les obligera à mettre leurs instincts en action pour lutter contre de terribles monstres.

The Last of Us Part I est le premier projet de Naughty Dog pour la nouvelle génération, en plus des remasters d’Uncharted 4 : A Thief’s End et d’Uncharted : The Lost Legacy. En 2023, ils montreront plus d’informations sur le projet multijoueur indépendant se déroulant dans l’univers de The Last of Us. De plus, la série HBO Max sera également diffusée l’année prochaine.

Source | Taille du jeu PlayStation