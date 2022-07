Respawn travaille sur un FPS solo situé dans l’univers d’Apex Legends

Respawn Entertainment, le studio à l’origine du hit Apex Legends, recherche du personnel pour un nouveau projet solo. Cela a été confirmé dans l’offre d’emploi qu’ils ont publiée sur le site officiel. A en juger par la description, le studio Star Wars Jedi : Fallen Order souhaite développer un FPS se déroulant dans l’univers de son titre Battle Royale, mais cette fois axé sur l’expérience solo.

« Ce nouveau titre solo est le banc d’essai rêvé pour les développeurs, qui ont la liberté d’innover grâce à l’univers unique dans lequel il se déroule. Notre jeu multiplateforme acclamé par la critique a toujours déclaré que « le plaisir passe avant tout ». De plus, ils suivent le principe que « les grandes idées peuvent venir de n’importe qui », ce qui permet « à la créativité de briller » et que chacun contribue à construire le jeu vidéo « de manière significative ».

Respawn Entertainment a déjà officiellement annoncé qu’il décrivait un jeu vidéo solo, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit ou non du même projet. Selon les informations de GamesBeat, il s’agit d’un jeu solo qui repose sur les principes de « mobilité » et de « style », malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’une suite à Titanfall.

L’offre d’emploi sur le FPS solo se déroulant dans l’univers d’Apex Legends.

Il y a de la place pour les jeux solo après tout

Un tweet malheureux d’Electronic Arts a déclenché des réactions amères, y compris celles d’éminents employés d’entreprises américaines. L’un des critiques était précisément Vince Zampella (fondateur de Respawn), car le message sur les réseaux sociaux trahissait une moquerie contre les joueurs qui aiment les titres solo. Quoi qu’il en soit, chez EA, ils ont des produits de ce style en cours, dont au moins deux de Respawn.

Apex Legends est une bataille royale gratuite disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch et appareils mobiles iOS et Android.

Source | Divertissement de réapparition