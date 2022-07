Vous pouvez maintenant explorer les mondes de jeux comme Zelda, Mario et Dark Souls depuis votre navigateur

Les développeurs, tant professionnels qu’amateurs, ne cessent de nous étonner chaque jour. Au cours des dernières années, nous avons vu des outils très puissants conçus pour les navigateurs Web, mais aucun d’entre eux n’a été aussi intéressant que celui-ci. C’est un explorateur 3D de toutes sortes de mondes et de niveaux de jeux vidéo populaires comme Lordran (Dark Souls), Hyrule (Zelda), City of Passage (Kingdom Hearts) et bien d’autres. De plus, nous avons été surpris de la rapidité et de la qualité de tout.

Zelda: The Wind Waker est l’un de nos favoris, car l’outil vous permet de naviguer dans tout l’océan, avec des ennemis, des animaux et des personnages se déplaçant en temps réel.

Comment ça marche et quels mondes pouvez-vous explorer ?

Il y a une bonne liste de jeux disponibles. Mais pas seulement : à l’intérieur de chacun d’eux s’ouvre une liste déroulante qui montre tous les niveaux, mondes et zones dans lesquels vous pouvez entrer. Pour les parcourir, vous devez utiliser les touches A (gauche), D (droite), W (avant) et S (arrière). C’est-à-dire la même chose que lorsque vous vous déplacez dans n’importe quel jeu en utilisant le clavier et la souris. La caméra fonctionne avec la souris et est entièrement en 3D. De plus, avec la molette, vous pouvez personnaliser sa sensibilité en temps réel. Ci-dessous, nous listons quelques-uns des titres disponibles pour le moment, il y en a bien d’autres ! Découvrez-vous à travers ce lien.

mario kart wii

Le retour de Kirby au pays des rêves

Klonoa

Zelda : L’épée du ciel

Okami

Super Mario Galaxie

Super Mario Galaxie 2

Mario de papier

Sports Wii

Complexe sportif Wii

Brawl Super Smash Bros.

Le manoir de Luigi

Âmes sombres

Counter Strike

GTA San Andreas

GTA Vice City

demi vie

Radio Jet Set

Besoin de vitesse : les plus recherchés

Aventures de Star Fox

Metroid Prime

Metroid Prime 2 : Échos

Zelda : le réveil du vent

Zelda : la princesse du crépuscule

Super boule de singe

Pikmin 2

Mario Kart Double Dash !!

Paper Mario : la porte du millénaire

Zelda : Ocarina of Time 3D

Zelda : Masque de Majora 3D

Le manoir de Luigi 3D

mario kart ds

Metroid Prime Hunters

Pokémon platine

Pokémon Soul Silver et Hearth Gold

Super Mario 64DS

